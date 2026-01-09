Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Quảng Ninh lên tiếng về tên gọi 'Đồ hộp Hạ Long'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/01/2026 10:16 GMT+7

Trước những thông tin liên quan đến tên gọi 'Đồ hộp Hạ Long', UBND tỉnh Quảng Ninh chính thức lên tiếng khẳng định doanh nghiệp mang thương hiệu này không thuộc địa bàn tỉnh và không do Quảng Ninh quản lý.

Trước việc một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến sản phẩm mang tên "Đồ hộp Hạ Long", thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ các nội dung liên quan, tránh gây hiểu nhầm cho người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Quảng Ninh lên tiếng về tên gọi "Đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 1.

Sản phẩm thịt hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

ẢNH: N.H

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp sử dụng thương hiệu "Đồ hộp Hạ Long" là đơn vị được thành lập, đăng ký hoạt động và đặt trụ sở tại Hải Phòng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Doanh nghiệp này không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và không nằm trong phạm vi quản lý nhà nước về doanh nghiệp của tỉnh.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc doanh nghiệp sử dụng địa danh trong tên thương mại là quyền được pháp luật cho phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, việc xuất hiện yếu tố "Hạ Long" trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh tại Hạ Long hay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh lên tiếng về tên gọi "Đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 2.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khiến dư luận hiểu nhầm là thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: N.H

UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định luôn coi trọng việc bảo vệ uy tín, hình ảnh của địa danh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời là thương hiệu du lịch quốc gia có giá trị đặc biệt.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh mong muốn người dân, du khách tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh nhầm lẫn giữa địa danh Hạ Long với các doanh nghiệp sử dụng yếu tố "Hạ Long" trong tên thương mại nhưng không hoạt động tại địa phương.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm luôn được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, đặt sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 9 người để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). 

Doanh nghiệp này bị các cơ quan chức năng phát hiện khi đang lưu trữ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi trong nhà xưởng.

Đáng lo ngại, trong tổng số thịt nhiễm bệnh nói trên, cơ quan điều tra xác định khoảng 2 tấn đã được công ty đưa vào dây chuyền chế biến thành các sản phẩm đồ hộp Hạ Long hoàn chỉnh.

Tin liên quan

Nhiều người 'tạm biệt' món bắp cải xào thịt hộp Hạ Long

Vụ phát hiện hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, khiến dư luận phẫn nộ, người tiêu dùng lo sợ và quay lưng với đồ hộp Hạ Long.

Khám phá thêm chủ đề

Halong Canfoco Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Hạ Long
