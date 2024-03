'Đại án' đăng kiểm: Cục trưởng Đặng Việt Hà chi 100.000 USD để thu thập thông tin về vụ án

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà CACC

Theo đó, kết luận điều tra nêu rõ 6 nhóm hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuộc quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: hành vi phạm tội trong hoạt động thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới; lĩnh vực kiểm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới, kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra tại 11 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng; hành vi phạm tội trong sản xuất mua bán phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; hành vi vi phạm của phòng tàu sông và các chi cục đăng kiểm; hành vi vi phạm trong đấu thầu, mua sắm dây chuyền, thiết bị đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm; hành vi liên quan đến các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.Hà Nội.

254 bị can bị đề nghị truy tố ở 11 tội danh, trong đó có nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tham ô tài sản...

Riêng bị can Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố nhận hối lộ hơn 5,6 tỉ đồng. Cụ thể, từ 3.2019 đến 7.2021, khi Hà giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và phụ trách, quản lý hoạt động của Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR), bị can được lãnh đạo phòng VAR chia cho 320 triệu đồng tiền nhận từ các công ty thiết kế; từ tháng 8.2021 đến tháng 9.2022, khi nhận nhiệm vụ Cục trưởng, bị can được chia hơn 5,3 tỉ đồng.

Sợ bị phát hiện, chi 100.00 USD để tìm hiểu thông tin vụ án

Khoảng tháng 12.2022, do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm, Đặng Việt Hà đã trả lại số tiền 5 tỉ đồng nhận hối lộ của các công ty thiết kế cho Trần Anh Quân (quyền trưởng phòng VAR).

Sau đó, khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm của nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà nói với Lại Thái Phong (Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về việc cơ quan công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng hiện tại không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì.

Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam Lại Thái Phong bị đề nghị truy tố về tội "môi giới hối lộ" và "đưa hối lộ" CACC

Lúc này, Phong nói với Hà về việc Phong có quen biết Nguyễn Văn Chung có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Nghe vậy, Hà nói với Phong nhờ Chung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào thì Phong đồng ý.

Đặng Việt Hà sau đó nói với Trần Anh Quân sử dụng 5 tỉ đồng mà Hà trả lại trước đó, đổi cho Hà 100.000 USD. Nhận được tiền từ Quân, Đặng Việt Hà gọi Lại Thái Phong lên phòng làm việc và đưa 100.000 USD cho Phong. Phong gặp đưa tiền cho Nguyễn Văn Chung để nhờ Chung tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm cho Đặng Việt Hà, tuy nhiên Chung không có khả năng thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 11.1.2023, Đặng Việt Hà bị bắt, đến ngày 29.8.2023, Đặng Việt Hà có đơn tố cáo gửi Nhà tạm giữ Công an Q.12 (TP.HCM) về việc Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà.

Nhận 100.00 USD nhưng chỉ biết thông tin qua báo chí

Sau đó, Lại Thái Phong và Nguyễn Văn Chung bị bắt. Trong đó, Lại Thái Phong bị đề nghị truy tố ở 2 tội danh “môi giới hối lộ” 100.00 USD và "đưa hối lộ"; Nguyễn Văn Chung bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định Lại Thái Phong thực hiện hành vi “môi giới hối lộ” số tiền 100.000 USD. Ngoài ra, cuối năm 2018, Phong móc nối với Lê Đức Thiện (ở Thanh Hóa) thành lập Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh và Công ty TNHH ô tô An Phát hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo để thu lợi nhuận.

Bị can Nguyễn Văn Chung lừa đảo Đặng Việt Hà 100.000 USD CACC

Sau đó Phong rủ Nguyễn Minh Tuấn tham gia vào việc điều hành, quản lý hoạt động của công ty, thỏa thuận ăn chia lợi nhuận theo tỷ lệ Phong và Tuấn mỗi người hưởng 30%, Thiện hưởng 40%.

Để được thẩm định đạt tổng cộng 5.409 hồ sơ của Công ty Đức Thịnh và 140 hồ sơ của Công ty An Phát, từ 1.3.2019 đến 30.9.2022, Phong, Thiện, Tuấn đã thống nhất đưa hối lộ gần 12,5 tỉ đồng cho các đăng kiểm viên tại phòng VAR.

Đối với bị can Nguyễn Văn Chung, kết luận điều tra nêu, bị can này nhận 100.000 USD từ Phong để giúp đỡ, tìm hiểu thông tin về kết quả điều tra của công an đối với các sai phạm của Đặng Việt Hà và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên, Chung không thực hiện mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí để rồi hỏi Phong về hành vi sai phạm của Hà, Chung không cung cấp được thông tin gì như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền này.

Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc thì Chung mới mang trả lại số tiền 99.000 USD. Hành vi của Chung phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.