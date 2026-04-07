Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc ra đầu thú

Tối 7.4, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, theo quyết định phục hồi điều tra vụ án số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20.10.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Các bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra, hồi tháng 9.2020, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và hưởng chính sách khoan hồng, C03 yêu cầu ông Nhân và Minh ra đầu thú.

Bộ Công an cho hay, nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Người dân phát hiện 2 bị can này ở đâu có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 phối hợp tiếp nhận.