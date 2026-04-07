Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc ra đầu thú

Trần Cường
07/04/2026 20:50 GMT+7

Để phục vụ điều tra, truy tố và xét xử, Bộ Công an yêu cầu ông Nguyễn Thiện Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, ra đầu thú.

Tối 7.4, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, theo quyết định phục hồi điều tra vụ án số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20.10.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú trong Đại án Đông Á Bank năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra, hồi tháng 9.2020, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và hưởng chính sách khoan hồng, C03 yêu cầu ông Nhân và Minh ra đầu thú.

Bộ Công an cho hay, nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Người dân phát hiện 2 bị can này ở đâu có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 phối hợp tiếp nhận.

Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỉ bỏ trốn, VKS tối cao kêu gọi đầu thú

Cựu cục trưởng thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỉ đồng nhưng đã bỏ trốn. Viện KSND tối cao kêu gọi ông này ra đầu thú.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty CP vốn Thái Thịnh Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt đầu thú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận