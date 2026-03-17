Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỉ bỏ trốn, VKS tối cao kêu gọi đầu thú

Viện KSND tối cao (Vụ 3) mới đây thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (nay là Bộ NN-MT), Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định, Viện KSND tối cao yêu cầu ông Nguyễn Hải Thanh (62 tuổi, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, thuộc Bộ NN-PTNT) đến cơ quan công an hoặc viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa.

Ông Thanh được xác định đã bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc hồi tháng 6.2025. Viện KSND tối cao cho hay, nếu ông này tiếp tục bỏ trốn thì bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND tối cao đã truy tố 23 bị can, trong đó nhiều người là cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) về một trong các tội danh "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, để được trúng thầu tại nhiều dự án, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã chi tới hơn 40 tỉ đồng để hối lộ các cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT. Ông này còn chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm về kế toán và đấu thầu, gây thiệt hại hơn 350 tỉ đồng.

Một trong các "địa chỉ" sai phạm là dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), do Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 4.455 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu số 36 trị giá hơn 1.200 tỉ đồng, do liên danh của Công ty Hoàng Dân thi công.

Ông Dân đã đưa 200.000 USD cho cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động giúp công ty trúng thầu. Ông Thắng nhận lời, giới thiệu ông Dân đến gặp ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình. Ông Nghị sau đó tiếp tục giới thiệu đến gặp ông Thanh, cựu Phó cục trưởng (sau này là cục trưởng), kiêm Giám đốc Ban 4.

Theo chỉ đạo của ông Thanh, cán bộ Ban 4 cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt. Cộng thêm việc Công ty Hoàng Dân làm khống một số hồ sơ chứng minh năng lực, liên danh của công ty này trúng thầu đúng như sắp đặt, gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trúng thầu xong, ông Dân mang 10 tỉ đồng đến nhà riêng, gặp và đưa cho ông Nghị; chi 5 tỉ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4, trong đó ông Thanh giữ lại 1,25 tỉ đồng, còn lại chia cho cấp dưới.

Ngoài ra, ông Dân 2 lần đưa cho ông Thanh tổng số 10 tỉ đồng. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng, yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn.

Tổng số tiền ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỉ đồng.

Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được.