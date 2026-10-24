Đại biểu các thành phố đối tác kinh tế khảo sát KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Ngày 24.10, đoàn đại biểu các thành phố đối tác kinh tế Osaka (Nhật Bản) tham dự Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế (BPC) năm 2026 đã có buổi khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, TP.HCM.

Ông Nguyễn Viết Phúc, Phó trưởng ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Viết Phúc, Phó trưởng ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, cho biết Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có thời gian thuê đất là 70 năm, dài hơn đáng kể so với thời gian thuê thông thường là 50 năm tại các khu công nghiệp khác.

Đến nay, tại khu công nghiệp này thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới. Đây là khu công nghiệp được định hướng phát triển là khu công nghiệp xanh. Hồ sơ đã được trình đến các cơ quan chức năng để thẩm định, sớm đưa khu công nghiệp này thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của Việt Nam.

Ông Nguyễn Nhật Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3), cho hay năm 2014, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được thành lập với quy mô gần 1.000 ha, theo mô hình khu công nghiệp chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ hiện đại, đạt chuẩn quốc tế cùng với khả năng kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh và phát triển bền vững.

Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, khu công nghiệp không chỉ thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao mà còn thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp gắn với kinh tế tuần hoàn.

Ông Nguyễn Nhật Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ giới thiệu với đoàn khảo sát về Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 ẢNH: NGUYỄN LONG

Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút được 51 khách hàng đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động với tỷ suất thu hút đầu tư trung bình 10 - 12 triệu USD/ha diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Dựa trên kinh nghiệm phát triển và vận hành Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đang mở rộng mô hình phát triển công nghiệp tại Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết Hội nghị BPC năm 2026 diễn ra từ ngày 22 - 24.10.2026, trong đó hội nghị chính thức được tổ chức ngày 23.10 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, hội nghị còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp TP.HCM và doanh nghiệp các thành phố BPC; các cuộc họp song phương, đa phương giữa lãnh đạo các sở, ngành với đối tác quốc tế; tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu và chương trình khảo sát thực tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Buổi khảo sát thực tế tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, phát triển công nghiệp xanh, bền vững và phát triển kinh tế có liên quan.