Đại biểu cảnh báo ‘1 doanh nghiệp nhưng 2 sổ sách kế toán’

Sáng 13.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kế toán, luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Từng làm doanh nghiệp, đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) cho biết ông vẫn nhận được nhiều lời chào dịch vụ lập "báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng", giúp doanh nghiệp trình bày khả năng tài chính tốt nhất, thuế nộp ít nhất, kể cả doanh nghiệp FDI. Còn giấy tờ đầu vào là báo cáo tài chính đã làm cho thuế.

“Nghĩa là một doanh nghiệp, trong cùng một năm, có thể có một bản báo cáo cho cơ quan thuế và một bản khác cho ngân hàng”, ông Nhân nói và cho hay, luật Kế toán đã cấm việc này từ lâu.

Dự thảo luật Kế toán sửa đổi cũng cấm người làm dịch vụ kế toán thông đồng với khách hàng để xác nhận số liệu sai sự thật. Dù cấm song theo ông, “chưa có cách phát hiện hiệu quả vì chưa ai đặt được hai bản báo cáo ấy cạnh nhau để đối soát”.

Với thuế, doanh nghiệp báo lãi ít, có khi báo lỗ. Với ngân hàng, cũng doanh nghiệp ấy lại khỏe mạnh để vay được nhiều. Ngân sách thất thu ở đầu này, nợ xấu tích tụ ở đầu kia. Quý 1 năm nay, Cục Thuế cũng cho biết có tình trạng doanh nghiệp chạy song song hai hệ thống sổ. Cơ quan thuế đã phải yêu cầu các nhà cung cấp phần mềm nộp danh sách khách hàng để rà soát.

Từ thực tế trên, đại biểu Phạm Trọng Nhân đề nghị bổ sung các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lập nhiều bản báo cáo tài chính với số liệu khác nhau. Theo đó, cần bổ sung quy định về việc tổ chức cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính năm đã nộp, cho phép ngân hàng được tra cứu, đối chiếu khi có sự đồng ý của doanh nghiệp. Quy định rõ trách nhiệm của người ký báo cáo tài chính.

Đặc biệt, nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh phần mềm kế toán có chức năng xóa, sửa số liệu đã ghi sổ mà không lưu lại dấu vết, cấm phần mềm cho phép vận hành song song hai hệ thống sổ sách cho cùng một kỳ kế toán.

Cần chế tài nghiêm khắc với vi phạm kế toán

Từ góc độ khác, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) lại nêu một thực tế người làm kế toán chịu áp lực hoặc sự chỉ đạo từ chủ doanh nghiệp, dẫn đến việc không thể thực hiện độc lập nhiệm vụ chuyên môn.

Ông dẫn tình trạng một số kế toán bị yêu cầu che giấu sổ sách, doanh thu hoặc làm sai lệch hồ sơ quyết toán nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Những hành vi này có thể dẫn đến sai phạm nghiêm trọng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, bên cạnh việc quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động dịch vụ kế toán, cần có chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, ông Hòa khuyến nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: GIA HÂN

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán đang có xu hướng tăng. Cả nước có khoảng 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, khoảng 12.500 doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán.

Khoảng 2.500 kế toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng chỉ hơn 500 người thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán. Theo số liệu rà soát, có 129 doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ kế toán, trong đó, 118 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ.

Tiếp thu các đại biểu về việc bảo đảm chất lượng dịch vụ kế toán, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của người hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán, cũng như việc cung cấp dịch vụ kế toán thuê cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, rà soát các điều kiện hành nghề, các hành vi bị nghiêm cấm và những quy định nhằm phòng, chống xung đột lợi ích, bảo đảm dự án luật sau khi được thông qua có tính khả thi cao, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.