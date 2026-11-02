Cựu kế toán PVOil Vũng Áng 'nướng' gần trăm tỉ tham ô vào cờ bạc online

Chiều 2.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử đại gia xăng dầu Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các đồng phạm, liên quan vụ tham ô Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và mua bán trái phép hóa đơn.

Một trong các bị cáo được xét hỏi là Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng. Vinh bị truy tố tội tham ô tài sản, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của PVOil Vũng Áng, thông qua việc "bán chui" hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp ngoài.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (áo xanh), cựu kế toán PVOil Vũng Áng ẢNH: PHÚC BÌNH

"Nướng" gần trăm tỉ vào cờ bạc online và thua hết

Tại tòa, Vinh cho biết quy trình xuất xăng dầu tại PVOil Vũng Áng trải qua nhiều bước. Đầu tiên, khách hàng đặt hàng thông qua tin nhắn SMS hoặc Zalo, rồi phòng kinh doanh lập lệnh xuất hàng trên hệ thống. Căn cứ lệnh này, bộ phận kho thực hiện xuất hàng cho xe bồn. Bộ phận kế toán sau đó in các chứng từ, hóa đơn đưa cho tài xế, giao kèm hàng cho khách.

Lợi dụng sơ hở, Vinh tìm cách tuồn xăng dầu của công ty cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung. Với các chuyến hàng thông thường, Vinh thực hiện đầy đủ các bước như đã nêu. Chuyến nào có ý định chiếm đoạt, bị cáo sẽ không nhập dữ liệu lên hệ thống, cũng không xuất hóa đơn. Tổng cộng, Vinh đã "bán chui" 187 lần, tương ứng hơn 5 triệu lít, trị giá hơn 94 tỉ đồng.

Chủ tọa hỏi làm sao có thể thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, số lượng lớn như vậy? Bị cáo cho biết do quy trình quản lý của PVOil Vũng Áng có lỗ hổng, khi tồn tại sự chênh lệch giữa số liệu trên phần mềm với thực tế hàng hóa còn tồn trong kho.

Chủ tọa cũng truy vấn Vinh về đường đi của hơn 94 tỉ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt. Cựu kế toán khai đã dùng hầu hết số tiền này "nướng" vào cờ bạc online và thua hết, không dùng vào việc gì khác, cũng không chia cho ai.

"Cụ thể là chơi như thế nào, trang web gì, có cá độ bóng đá không?", chủ tọa hỏi. Đáp lời, Vinh khẳng định không cá độ bóng đá mà chỉ nạp tiền để tham gia các trò chơi đánh bạc như bắn súng đối đầu, giao dịch cầu thủ đối kháng…

Đến nay, bị cáo nhận thức được sai phạm, rất ăn năn, hối hận; đồng thời cho biết đã bán toàn bộ đất đai do ông bà tổ tiên để lại, thậm chí bán cả căn nhà của mình, gom được 3,5 tỉ đồng để nộp khắc phục hậu quả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày ẢNH: PHÚC BÌNH

Mua 5 triệu lít xăng dầu không hóa đơn vẫn nghĩ là hàng "chính ngạch"

Theo cáo trạng, 187 chuyến hàng với hơn 5 triệu lít xăng dầu đều được Hà Ngọc Vinh bán cho cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, kèm theo chiết khấu 500 - 1.000 đồng/lít.

Tổng cộng Ngọc được chiết khấu hơn 4,6 tỉ đồng, vì vậy Ngọc bị truy tố tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vinh.

Đứng trước bục khai báo, Ngọc cho biết năm 2016, trong một lần đến làm việc tại Công ty Việt Trung, Vinh đề cập tại Vũng Áng thỉnh thoảng có lượng xăng dầu không có hóa đơn và hỏi Ngọc có nhu cầu mua hay không.

Đang sẵn có lượng khách là bà con ngư dân mua xăng dầu phục vụ hoạt động đánh bắt mà không có nhu cầu lấy hóa đơn, giá lại rẻ hơn thị trường vì được chiết khấu, Ngọc đồng ý mua.

Đáng chú ý, dù mua tới 187 chuyến hàng đều không có hóa đơn chứng từ, Ngọc vẫn nghĩ đây là hàng "chính ngạch" của PVOil Vũng Áng.

Bị cáo cũng "bày tỏ tâm tư" khi bị truy tố tội tham ô tài sản, chỉ nghĩ đơn giản là khách hàng của mình không có nhu cầu xuất hóa đơn, nên đồng ý mua số xăng dầu từ Vinh.

Lời khai này lập tức bị chủ tọa bác bỏ vì không hợp lý. Trên cương vị giám đốc một doanh nghiệp, có đầy đủ năng lực pháp luật, bị cáo buộc phải biết hàng hóa không có hóa đơn là bất hợp phát; chưa kể lại còn mua nhiều lần, giá trị lên tới cả gần trăm tỉ đồng.

Được triệu tập tới tòa với tư cách bị hại, đại diện PVOil Vũng Áng đề nghị Vinh và Ngọc phải liên đới bồi thường hơn 83 tỉ đồng - số tiền còn lại bị chiếm đoạt sau khi các bị cáo đã khắc phục một phần.