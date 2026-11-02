Nữ đại gia Chu Thị Thành nộp khắc phục gần 100 tỉ, 'dư mấy trăm triệu'

Bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về 2 tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, bà Thành còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Bị Thành bị cáo buộc tham ô quỹ, chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) gần 79 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Chu Thị Thành tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nữ đại gia khai gì về việc tham ô 79 tỉ đồng quỹ BOG?

Khai tại tòa, bà Thành nói Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh dầu gặp nhiều khó khăn. Giá thế giới liên tục biến động, khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, bà Thành khai tổ chức cuộc họp với các cấp dưới để tìm phương án đẩy mạnh tiêu thụ xăng dầu, hạn chế hàng tồn kho. Một số nhân viên khi ấy đề xuất phương án bán hàng không xuất hóa đơn nhằm tăng lượng tiêu thụ.

Thấy phương án có thể giải quyết khó khăn, nữ đại gia xăng dầu đồng ý. "Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng bán", bị cáo khai.

Theo nữ bị cáo, mục tiêu cao nhất của hành vi là tiêu thụ được thật nhiều hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho, từ đó có nguồn tiền duy trì hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ với đối tác, chứ không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG.

Bởi lẽ, với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nếu doanh nghiệp không nhận hàng hoặc thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng sẽ bị phạt.

Phiên tòa xét xử các bị cáo ngày 2.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Doanh nghiệp khó khăn không đồng nghĩa được vi phạm

Tiếp tục khai, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nói chưa đồng tình với quy kết của viện kiểm sát về tội danh tham ô tài sản.

Bị cáo lý giải rằng, theo quy định về điều hành giá xăng dầu, việc trích lập quỹ BOG được thực hiện căn cứ vào các văn bản của cơ quan quản lý và hóa đơn bán hàng. Trong đó, doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ bán hàng thì mới xác định được số tiền trích lập và chi sử dụng quỹ.

Hội đồng xét xử liền chất vấn "nếu doanh nghiệp bán xăng dầu không xuất hóa đơn thì căn cứ vào đâu để xác định số tiền phải trích lập vào quỹ?". Chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức thừa nhận buộc phải chờ xuất hóa đơn, nếu không có hóa đơn thì không thể căn cứ được.

Dù thừa nhận doanh nghiệp do mình điều hành đã vi phạm quy định về trích nộp quỹ, song bà Thành nhiều lần phân trần việc làm xuất phát từ bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, lập luận này bị chủ tọa bác bỏ, khẳng định hành vi bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không trích nộp tiền theo quy định chính là chiếm đoạt tiền của quỹ BOG.

Chủ tọa nhấn mạnh, cho dù doanh nghiệp gặp khó khăn vì bất kỳ lý do gì thì khi bán xăng dầu vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp quỹ theo quy định pháp luật. Không thực hiện có nghĩa là vi phạm và bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau phân tích trên, bà Thành nói đã nhận thức được sai phạm. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục gần 100 tỉ đồng, so với hậu quả gây ra mà cáo trạng quy kết thì "còn dư mấy trăm triệu".