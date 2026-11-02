Điều tra vụ 2 công nhân tử vong tại hầm chứa ở cửa hàng xăng dầu cũ

Ngày 2.11, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế xác nhận lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa nhiên liệu của một cửa hàng xăng dầu cũ trên đường Lê Ngô Cát.

Trước đó, sáng 1.11, có 3 công nhân của một đơn vị đến cửa hàng xăng dầu ở địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát, thành phố Huế để thực hiện công việc tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu trong hầm chứa.

Cửa hàng xăng dầu số 2 Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, thành phố Huế nơi xảy ra sự cố làm 2 công nhân thiệt mạng ẢNH: VI THẢO

Trong quá trình làm việc, anh L.H.P (25 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) làm rơi ống hút xuống hầm chứa nhiên liệu nên tìm cách xuống lấy.

Tuy nhiên, khi vừa xuống dưới hầm xăng, anh P. bất ngờ bị ngất. Phát hiện sự việc, anh N.Đ.T (32 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục xuống hầm để ứng cứu đồng nghiệp nhưng bất thành và cũng bị ngất dưới hầm.

Lúc này, công nhân còn lại đứng trên miệng hầm lập tức gọi lực lượng y tế và công an đến ứng cứu.

Ngay sau khi được lực lượng chức năng đưa lên khỏi hầm chứa xăng, 1 nạn nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế; nạn nhân còn lại được chuyển vào Bệnh viện Hoàng Viết Thắng và sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, khi tiếp nhận cấp cứu, 2 nạn nhân trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, tím tái toàn thân, bất động. Các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện can thiệp nhưng cả 2 nạn nhân đều tử vong trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Hiện vụ việc được Công an thành phố Huế điều tra làm rõ.

Cửa hàng xăng dầu tại số 2 Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã ngừng hoạt động gần 1 năm qua. Khi tiến hành dọn vệ sinh thì các công nhân gặp sự cố.