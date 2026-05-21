Tổ trưởng kế toán PVoil Vũng Áng tham ô 94 tỉ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 23 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị đề nghị 2 tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị can Chu Thị Thành ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng), và Cao Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Công ty Việt Trung, cùng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng ông Ngọc còn bị đề nghị tội trốn thuế.

Theo kết luận, từ tháng 8.2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung. Đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm, căn cứ thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12.2016 đến tháng 4.2025, ông Vinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bán xăng, dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho ông Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán, nhằm chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài số hàng được xuất hóa đơn theo đúng quy trình, ông Vinh thỏa thuận bán xăng, dầu cho ông Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, với giá thấp hơn giá PVoil Vũng Áng công bố từ 500 - 1.000 đồng/lít.

Khi cần tiền sử dụng cá nhân, sau khi ông Ngọc giao nhân viên đặt hàng, lấy hàng theo đúng quy trình, ông Vinh báo cho ông Ngọc biết chuyến hàng nào không xuất hóa đơn để ông Ngọc bán cho các chủ tàu cá không cần lấy hóa đơn. Đồng thời, ông Vinh xóa bỏ thông tin các chuyến hàng này trên phần mềm kế toán.

Theo kết luận, có trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, ông Vinh lại hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu chuyến hàng. Sau khi bán, nhận được tiền hàng, ông Ngọc nộp tiền vào tài khoản của vợ, sau đó chuyển tiền vào tài khoản hoặc đưa tiền mặt cho ông Vinh để trả tiền mua hàng sau khi trừ chiết khấu theo thỏa thuận.

C03 xác định, để cân đối sổ sách cho hàng xuất không hóa đơn, ông Vinh lợi dụng các đặc tính thể tích của xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ, sơ hở của phần mềm kế toán, cách thức quản lý dõi hàng tồn kho và việc mình được giao nhiệm vụ để che giấu các sai phạm.

Cụ thể, ông Vinh đã sửa trên phần mềm kế toán làm tăng lượng xăng dầu V15 bán ra cho nhiều chuyến hàng của nhiều khách hàng tại kho cao hơn số liệu thực xuất. Mỗi lần sửa, Vinh tăng từ 200 - 400 lít, tương đương 2 - 3%, để tổng lượng hàng sau khi chỉnh sửa không vượt quá lượng hàng xuất thực tế.

Đến kỳ kiểm kê, tổng lượng hàng V15 xuất không hóa đơn được ông Vinh cân đối bằng đúng tổng lượng hàng V15 đã bị điều chỉnh tăng ở các chuyến hàng khác.

Hàng ngày, dù nhận được bảng kê số liệu hàng thực xuất của ngày hôm trước để đối chiếu, ông Vinh không có ý kiến. Hằng tháng, ông Vinh còn xác nhận trên thẻ kho theo đúng số liệu thực để Phòng Quản lý hàng hóa báo cáo lãnh đạo công ty. Vì vậy, PVoil Vũng Áng không phát hiện có lượng hàng xuất ra nhưng chưa được xuất hóa đơn.

Trong năm 2024, một số chuyến xuất không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức bằng cách sửa lượng xuất V15 của các chuyến khác. Vinh tiếp tục lợi dụng các thông báo điều chuyển nguồn của PVoil và PVoil Vũng Áng để lập lệnh trên phần mềm kế toán, điều chuyển hàng từ kho Vũng Áng đến các kho khác như Nghi Sơn, Chân Mây với lượng điều chuyển cao hơn thông báo hoặc điều chuyển khống.

Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng, dầu xuất không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức. Để cân đối sổ sách, tồn kho, ông Vinh lập lệnh điều chuyển hàng từ kho Vũng Áng và lượng chưa cân đối ở các kho khác đến gửi kho Petec Hải Phòng, tổng cộng 587.904 lít xăng, dầu.

Sau đó, ông Vinh làm giả biên bản đối chiếu, xác nhận còn hàng gửi kho Petec Hải Phòng rồi gửi cho đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Nhưng thực tế, PVoil Vũng Áng không còn hàng gửi tại kho này.

Theo C03, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12.2016 đến tháng 4.2025, ông Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu các loại, trị giá hơn 94 tỉ đồng. Số xăng dầu này C03 xác định ông Vinh đã chiếm đoạt của PVoil Vũng Áng.

Số hàng này, ông Ngọc bán không hóa đơn cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị, thu lời 200 đồng/lít và chuyển trả cho ông Vinh tiền hàng sau chiết khấu tổng cộng 89,3 tỉ đồng. Qua đó ông Ngọc hưởng lợi 4,6 tỉ đồng từ số tiền được ông Vinh chiết khấu.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, ông Vinh đã nộp khắc phục cho PVoil Vũng Áng hơn 6,2 tỉ đồng và ông Ngọc tự nguyện trả cho PVoil Vũng Áng 4,69 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Vinh khai phạm tội một mình, không trao đổi, không nhờ ai ở PVoil Vũng Áng giúp sức. Ngoài ra, ông Vĩnh cũng không nói cho bị cáo Ngọc biết cách thức mình xóa dữ liệu kế toán để tránh bị phát hiện.

Số tiền phạm tội mà có, ông Vinh khai đã chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và sử dụng cá nhân.