Đại biểu: Có người chấp nhận bị phạt hành chính 10 năm để trốn nghĩa vụ quân sự

Chiều 19.10, thảo luận tại tổ về dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Văn Hung (đoàn Cần Thơ), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ, đề nghị mở rộng quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Đại biểu Huỳnh Văn Hung, đoàn Cần Thơ ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo ông Hung, dự thảo quy định xử lý hình sự người không chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, nếu đã bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Tuy nhiên, dự thảo chưa đề cập hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự và quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ông Hung đề nghị bổ sung hai hành vi này vào quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự để bảo đảm thống nhất với luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 1.9.2026.

Theo đại biểu, thực hiện nghĩa vụ quân sự phải trải qua các bước chặt chẽ, trong đó bước trước là cơ sở để thực hiện bước sau. Nếu không có chế tài hình sự đối với hành vi cố tình trốn đăng ký hoặc sơ tuyển sức khỏe, sẽ khó phòng ngừa vi phạm từ sớm.

"Thực tế có các công dân cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chấp nhận phạt hành chính 10 năm liền để trốn tránh", ông Hung nói và cho biết tại địa phương đã xảy ra trường hợp như vậy.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị bổ sung quy định xử lý hình sự nhằm ngăn chặn tình trạng cố tình né tránh nghĩa vụ quân sự ngay từ những bước đầu.

Ngoài ra, ông Hung cũng đề nghị bổ sung hành vi làm trái quy định hoặc cố ý cản trở việc sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào các tội danh tương ứng trong dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm đồng bộ với quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự.