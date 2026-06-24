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Đại biểu Đại hội Đoàn diện trang phục truyền thống dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác
Video Thời sự
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Đại biểu Đại hội Đoàn diện trang phục truyền thống dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, sáng 24.6.2026, 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên xuất sắc từ mọi miền Tổ quốc đã tham dự Lễ báo công dâng Bác tại quảng trường Ba Đình.

Đại biểu Đại hội Đoàn diện trang phục truyền thống viếng Lăng Bác

Đúng 6 giờ 50 ngày 24.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có mặt tại Quảng trường Ba Đình.

Tại đây, các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ, nghe lời dặn của Bác dành cho thanh niên và báo công với Bác.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại lễ báo công, anh Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, thay mặt cho tuổi trẻ cả nước lên báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

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