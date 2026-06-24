Khám phá 4 Bảo vật quốc gia: Từ máy bay MiG-21 đến bản đồ chiến dịch

Từ 19 giờ tối 23.6, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trở nên sôi động với sự xuất hiện của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Dưới sự hướng dẫn của thuyết minh viên, các đoàn đại biểu lần lượt tham quan không gian trưng bày các giai đoạn lịch sử quân sự của dân tộc.

Đối với không ít đại biểu, đây là lần đầu tiên được đặt chân tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sự choáng ngợp trước quy mô trưng bày cùng những câu chuyện lịch sử được thể hiện sinh động đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.