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Khám phá 4 Bảo vật quốc gia: Từ máy bay MiG-21 đến bản đồ chiến dịch
Video Thời sự
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Khám phá 4 Bảo vật quốc gia: Từ máy bay MiG-21 đến bản đồ chiến dịch

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh

Tối 23.6, trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu đã có chuyến tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đứng trước không gian lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, đặc biệt là bốn Bảo vật Quốc gia vô giá, thế hệ trẻ vô cùng tự hào.

Khám phá 4 Bảo vật quốc gia: Từ máy bay MiG-21 đến bản đồ chiến dịch

Từ 19 giờ tối 23.6, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trở nên sôi động với sự xuất hiện của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Dưới sự hướng dẫn của thuyết minh viên, các đoàn đại biểu lần lượt tham quan không gian trưng bày các giai đoạn lịch sử quân sự của dân tộc.

Đối với không ít đại biểu, đây là lần đầu tiên được đặt chân tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sự choáng ngợp trước quy mô trưng bày cùng những câu chuyện lịch sử được thể hiện sinh động đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Từ những trang sử hào hùng đến khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

ẢNH: UYÊN LÊ

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