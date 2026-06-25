Đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc hào hứng check-in tại gian trưng bày Báo Thanh Niên

Ngày thứ 2 trong khuôn khổ triển lãm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, gian trưng bày của Báo Thanh Niên tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách mời và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng…

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên thu hút nhiều đại biểu ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên giới thiệu những trang báo tiêu biểu, các ấn phẩm đặc biệt, các loại sách, cùng những hình ảnh tư liệu đã tái hiện sinh động vai trò của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, cũng như phản ánh những phong trào hoạt động cách mạng của thanh niên cả nước qua nhiều giai đoạn.

Đặc biệt, điểm nhấn tại gian trưng bày Báo Thanh Niên là không gian số kết nối khát vọng thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại địa chỉ daihoidoan2026.thanhnien.vn.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu các ấn phẩm, trải nghiệm không gian số và chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không gian này không chỉ hướng tới đại hội mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với bạn đọc, đoàn viên, thanh niên bằng ngôn ngữ số hiện đại.

Cạnh đó, khu vực check-in tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên được thiết kế trẻ trung, thu hút nhiều đại biểu, nghệ sĩ, các thiếu nhi… lựa chọn là nơi lưu giữ những tấm ảnh đẹp và ý nghĩa trong dịp đại hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cùng các thiếu niên tham quan gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, giới thiệu không gian số và các ấn phẩm đặc biệt của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn giới thiệu cuốn sách Cùng con đi tiếp cuộc đời. Tiêu đề của cuốn sách cũng là một trong những hoạt động xã hội ý nghĩa mà Báo Thanh Niên đang triển khai, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), tham quan và chụp ảnh cùng các đại biểu tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ca sĩ, diễn viên nhí Ali Thục Phương là một trong 10 học sinh tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chụp hình, giao lưu tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khu vực check-in của Báo Thanh Niên thu hút nhiều đại biểu ẢNH: TRẦN CƯỜNG



