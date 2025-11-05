Đại biểu đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 300 - 400 triệu

Chiều 5.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất quy định cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 200 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu doanh thu năm trên 200 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, thuế suất dao động từ 0,5 - 5% tùy hoạt động kinh doanh. Nếu doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng, thuế suất là 17%; doanh thu năm trên 50 tỉ đồng thì thuế suất 20%.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất nâng mức chịu thuế lên 300 - 400 triệu

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) kiến nghị nên tính toán lại ngưỡng chịu thuế 200 triệu đồng nêu trên.

Theo ông Ngân, với doanh thu năm 200 triệu đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thu nhập từ nguồn này của cá nhân, hộ kinh doanh sẽ chẳng còn bao.

Ông Ngân so sánh với ngưỡng chịu thuế từ thu nhập cá nhân, khi mới đây mức giảm trừ gia cảnh được nâng từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng, tính ra một năm khoảng 280 triệu đồng.

Để tương thích, ông Ngân đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế với cá nhân có hoạt động kinh doanh lên 300 triệu - 400 triệu đồng.

Cùng thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) thì đề nghị tính toán lại bậc chịu thuế đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh, cụ thể là mức trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng.

Vị đại biểu nhận định dao động trên là khá lớn, phần lớn cá nhân, hộ kinh doanh đều rơi vào khoảng này. Để hợp lý hơn, ông Tuấn kiến nghị chia thành 2 mức, từ 3 tỉ đến 30 tỉ thì thuế suất 15%, trên 30 tỉ đến 50 tỉ thì thuế suất là 17%.

Theo ông, nếu áp thuế không hợp lý sẽ tạo gánh nặng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp, từ đó gián tiếp làm giảm nguồn thu. Thay vào đó, mức thuế cần xây dựng ở mức "chấp nhận được", tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế sôi nổi hơn.

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) thì cho rằng mức thuế suất đề xuất với cá nhân, hộ kinh doanh còn nặng. Theo ông, hoạt động kinh doanh nhỏ chủ yếu là mưu sinh, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cơ bản trong gia đình. Mức lãi cũng rất khiêm tốn, khoảng 3 - 5%, hoặc cao nhất thì 10%; nếu áp thuế không hợp lý sẽ "hết cả lãi". Ông đề nghị cần tính toán khoa học, tránh thiệt thòi cho nhóm này.

Giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp với mức sống ở đô thị

Tiếp tục thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân bày tỏ vui mừng khi vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Song, theo ông Ngân, một số ý kiến đề nghị nâng mức giảm trừ lần lượt lên 17,3 triệu đồng/tháng và 6,9 triệu đồng/tháng. Kiến nghị này là hợp lý, nhằm phù hợp với thu nhập, chi phí của người lao động, nhất là ở khu vực đô thị.

Góp ý thêm, đại biểu Nguyễn Thị Lệ (đoàn TP.HCM) cũng cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay không còn phù hợp với mức sống ở các đô thị lớn, nơi chi phí sinh hoạt cao, giá cả hàng hóa tăng nhanh.

Nếu tiếp tục duy trì mức giảm trừ cũ, số đông người lao động ở phân khúc trung bình sẽ cảm nhận rõ gánh nặng thuế, từ đó hạn chế tiêu dùng. Bà đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh, đồng thời thiết kế cơ chế để Chính phủ có thể linh hoạt điều chỉnh, tránh lạc hậu.

Đáng chú ý, bà Lệ đề nghị cải tiến biểu thuế lũy tiến, hiện số bậc còn nhiều, khoảng cách giữa các bậc ngắn, tạo tâm lý nặng nề cho người có thu nhập khá trở lên.

Nữ đại biểu cho rằng cần rút gọn số bậc chịu thuế, vừa đảm bảo công bằng, vừa tránh "chảy máu chất xám" khi nhiều lao động có thu nhập cao tìm cách dịch chuyển sang các quốc gia khác. Cùng đó là ưu đãi thuế với các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…