Đại biểu Hồ Đức Thành 2 lần biểu quyết thông qua Hiến pháp

H AI LẦN BIỂU QUYẾT H IẾN PHÁP

Sinh thời, đại biểu Quốc hội Hồ Đức Thành từng hồi tưởng về những nhận định của mình trong quá trình biểu quyết Hiến pháp: Trong khi trên thế giới còn đầy rẫy vua quan; kỳ thị dân tộc; mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc; nhiều dân tộc còn chưa giải thoát được ách nô lệ; phụ nữ ở nhiều nước, kể cả các nước được gọi là tiên tiến, chưa có đầy đủ mọi quyền cần thiết, thậm chí một số nước, phụ nữ còn phải che mặt... thì Hiến pháp năm 1946 của ta có thể gọi là ngọn hải đăng ở khu vực Đông Nam Á.

Đại biểu Quốc hội Hồ Đức Thành (1913 - 2011) Ảnh: Tư liệu KMS

Về cơ quan lập pháp, ở thời điểm năm 1946 có một số ý kiến đề nghị nên có chế độ hai viện (Thượng nghị viện và Hạ nghị viện)... Ông Hồ Đức Thành cho rằng chế độ hai viện thực chất là phân biệt đẳng cấp trong xã hội, đồng thời ngăn trở hoặc làm chậm trễ các quyết sách lớn của nhà nước. Theo ông, chế độ một viện là dân chủ tập trung nên ông tán thành.

"Qua sự suy xét như vậy, tôi thay mặt Việt Nam cách mệnh Đồng minh Hội tuyên bố tán thành Hiến pháp năm 1946", ông Hồ Đức Thành kể lại trong Hồi ức của các đại biểu Quốc hội khóa I do Văn phòng Quốc hội - NXB Chính trị Quốc gia phát hành năm 2000.

R A ỨNG CỬ Q UỐC HỘI TỪ LỜI PHÊ CỦA B ÁC H Ồ

Một ngày cuối đông năm 1945, ông Thành đến báo cáo và xin ý kiến Hồ Chủ tịch về một số vấn đề đặc biệt liên quan đến quân chiếm đóng Tưởng Giới Thạch. Báo cáo xong, ông đứng lên từ biệt định ra về. Bỗng Chủ tịch Hồ Chí Minh đột ngột hỏi:

- Chú ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương nào?

Ông Thành sững sờ vì không hề biết có "tiết mục" này. Ông đáp:

- Dạ, thưa cụ, chúng tôi chưa ứng cử ở đâu ạ!

Với thái độ vừa thân vừa trách như ông Thành kể trong hồi ức, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi:

- Vậy chú tẩy chay Chính phủ à?

Ông Hồ Đức Thành luống cuống:

- Dạ, thưa cụ, chúng tôi cũng là một viên chức của Chính phủ, đâu dám như vậy ạ? (khi ấy ông Hồ Đức Thành đang là Ủy viên Ủy ban Hành chính Bắc bộ, phụ trách về công tác liên lạc Việt - Hoa). Chúng tôi chỉ nghĩ rằng vì trình độ mình có hạn, muốn nhường các vị khác có đức, tài cao cả ra gánh vác trọng trách của nước nhà, kính thưa cụ xét cho.

- Vậy các chú Lê Tùng Sơn, Trương Trung Phụng, Bồ Xuân Luật thì sao?

- Dạ, thưa cụ, các anh ấy cũng chưa ứng cử ở đâu ạ!

Bác xua tay:

- Thôi, thôi, như thế là không được. Chú về nói với các chú ấy là thời gian bầu cử gấp rồi, mau mau gặp Ban bầu cử để đăng ký, đừng chậm trễ nhé!

Nhận lời Hồ Chủ tịch rồi từ biệt ra về, ông Hồ Đức Thành hẹn các ông Lê Tùng Sơn, Trương Trung Phụng và Bồ Xuân Luật để bàn bạc thống nhất rồi phân công nhau đi gặp Tổng bộ Việt Minh và các ông Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Công Truyền, Trần Duy Hưng ở trong Ban bầu cử... Mỗi người đăng ký ứng cử một địa phương: ông Lê Tùng Sơn ứng cử tại Thái Bình, ông Bồ Xuân Luật ứng cử tại Hưng Yên, ông Trương Trung Phụng ứng cử tại Hải Phòng, còn ông Hồ Đức Thành ứng cử tại tỉnh Nam Định.

Ông Hồ Đức Thành (đứng giữa) cùng các cán bộ lão thành cách mạng Ảnh: Tư liệu KMS

Đại biểu Quốc hội Hồ Đức Thành (1913 - 2011) sinh tại Cao Bằng, công tác tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Ông được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Q UỐC HỘI CẦN COI TRỌNG VẤN ĐỀ TIẾP DÂN

Trước ngày bầu cử khoảng một tháng, đoàn ứng cử viên về Nam Định để tiếp xúc với đồng bào các huyện Xuân Trường, Nam Trực, Trực Ninh... Đoàn đến đâu cũng được cán bộ và nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Ban cổ động bầu cử địa phương có sáng kiến làm ra những bài vè in thành nhiều bản, ghép tên các ứng cử viên thành liên danh ứng cử để đồng bào dễ nhớ trong khi bỏ phiếu, tập trung phiếu như: "Anh, Âu, Khiêm, Mẫn, Tuệ, Sắc, Thành..." (Đinh Khắc Anh, Vũ Đức Âu, Bùi Trình Khiêm, Bùi Xuân Mẫn, Đặng Châu Tuệ, Vũ Xuân Sắc, Hồ Đức Thành); hay là "Hồ Đức Thành hải ngoại mới về nước"... Kết quả, nhân dân Nam Định đã dành trên 210.000 phiếu bầu cho ứng cử viên Hồ Đức Thành.

Sinh thời đại biểu Quốc hội Hồ Đức Thành đã có đóng góp với Văn phòng Quốc hội về vấn đề tiếp dân như sau: "Khi mới chào đời Quốc hội ta đã rất coi trọng vấn đề tiếp dân. Có như thế mới liên hệ được chặt chẽ với dân, mới biết được yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. […] Không biết hiện nay các đoàn đại biểu các tỉnh quy định thế nào trong việc tiếp cử tri".

Ông Hồ Đức Thành cho rằng việc thay phiên nhau trực để tiếp dân nhiều lúc có trở ngại, vì mỗi đại biểu thường kiêm một vài công tác, cho nên thời gian không có nhiều để phân phối cho thỏa đáng.

"Vì vậy, có người đề nghị ngoài địa chỉ cố định, các đại biểu nên thông báo địa chỉ riêng cho cử tri biết để cử tri tùy nghi liên hệ với đại biểu, như thế có lẽ sẽ tốt hơn và tình cảm cũng thân mật hơn", ông Hồ Đức Thành chia sẻ. (còn tiếp)