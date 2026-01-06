Đại biểu Quốc hội Lê Đình Thiệp đồng thuận một quyết định lịch sử

P HÚC Y ÊN BẦU CỬ SỚM

Cụ bà Phạm Thị Hà, 91 tuổi, cán bộ hưu trí Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ), vẫn nhớ những ngày tháng còn là thiếu niên ở H.Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc Hà Nội) đi cổ vũ bầu cử Quốc hội cuối năm 1945. Dự kiến ngày bầu cử ban đầu được tổ chức vào 23.12.1945, sau đó Chính phủ hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 6.1.1946 để các ứng cử viên có thể ghi tên ứng cử thêm; tuy vậy, nơi nào không kịp nhận tin hoãn vẫn có thể tiến hành cuộc bầu cử như đã định.

Tỉnh Phúc Yên được bầu 3 đại biểu, có 16 người ra ứng cử: Vũ Tháp Hy (giáo học), Nguyễn Ngọc Tích (giáo học), Lê Tư Thực (Trưởng ban Tư pháp - UBND tỉnh Phúc Yên), Nguyễn Hữu Ngô (Trưởng ban Tuyên truyền H.Đông Anh), Hoàng Tư Trai (Trưởng ban Tuyên truyền H.Yên Lãng), Lê Huy Vân (điền chủ), Hoàng Xuân Thông, Lê Đình Thiệp (Chủ tịch UBND H.Đông Anh)…

Cụ Phạm Thị Hà (giữa) ôn lại kỷ niệm cổ vũ bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Đông Anh ẢNH: K.M.S

Những ngày tháng ấy, cô thiếu niên Phạm Thị Hà cùng tham gia đánh trống ếch, diễn văn nghệ, hát vang ca khúc Mười chín tháng tám của nhạc sĩ Xuân Oanh để cổ động Tổng tuyển cử. Tròn 80 năm sau, dù tuổi đã cao, cụ Hà vẫn không thể nào quên không khí thuở ban đầu dân quốc ấy. Cụ cất tiếng ôn lại lời ca: "Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai…".

Sáng sớm 23.12.1945, cử tri các tỉnh Phúc Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang… đã bỏ phiếu bầu Quốc hội. Tại Phúc Yên, báo chí đưa tin, dân chúng đi bầu rất đông. Hơn 9 vạn cử tri Phúc Yên tham gia bầu cử, đạt 91%. Báo Cứu quốc viết về kỳ Tổng tuyển cử đã đăng ảnh kèm chú thích: "Một bà cụ 96 tuổi ở Phúc Yên cố chống gậy đi bỏ phiếu. Bà run rẩy nhưng vẫn kiêu hãnh bỏ lá phiếu vào hòm".

Đại tá Lê Đình Thiệp (trái) và Trung tướng Trần Độ - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Kết quả kiểm phiếu, ông Lê Huy Vân được hơn 5 vạn phiếu bầu và ông Lê Đình Thiệp được hơn 7 vạn phiếu bầu đã trúng cử Quốc hội ngay đợt đầu tiên.

K Ỳ HỌP QUỐC HỘI NGẮN NHẤT TRONG LỊCH SỬ

Ngày khai mạc Quốc hội (2.3.1946), tất cả đại biểu tỉnh Phúc Yên đều có mặt. Họ cùng nhất trí dành 70 ghế không thông qua bầu cử cho Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội (Việt Cách), đồng thời cùng nổ tràng pháo tay chào đón 70 đại biểu Quốc hội không qua bầu cử bước vào phòng họp Nhà hát lớn Hà Nội. Tổng số 403 đại biểu Quốc hội (cả bầu cử và không qua bầu cử) đại diện khối đại đoàn kết thống nhất như chính Hồ Chủ tịch đã phát biểu trong phiên khai mạc hôm đó: "Có những đồng chí cách mạng người Việt Nam ở hải ngoại vì không có thì giờ tham gia tổng tuyển cử của đảng phái, các dân tộc thiểu số và phụ nữ đều có đại biểu, và như thế không phải là các đại biểu thay mặt cho một đảng phái hay một dân tộc nào mà là đại biểu cho quốc dân Việt Nam".

Gia đình đại biểu Quốc hội Lê Đình Thiệp trên con đường mang tên ông tại Đông Anh (Hà Nội) ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Đây cũng là kỳ họp Quốc hội ngắn nhất trong lịch sử bởi từ khi khai mạc đến khi kết thúc chỉ diễn ra trong vòng 4 giờ. Hôm đó, ông Lê Đình Thiệp cùng Quốc hội quyết nghị và thông qua nhiều nội dung cực kỳ quan trọng như: công nhận Chính phủ liên hiệp do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; Kháng chiến ủy viên hội do ông Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch và ông Vũ Hồng Khanh làm Phó chủ tịch; Cố vấn đoàn do ông Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại thoái vị) đứng đầu và Ban Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội thay thế Ban Dự thảo Hiến pháp được Chính phủ lâm thời cử ra trước đó…

Chính phủ liên hiệp do Quốc hội biểu quyết thông qua có các nhân sĩ trí thức hoặc của các đảng đối lập như: Phó chủ tịch Chính phủ Nguyễn Hải Thần (Việt Cách); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng là nhân sĩ không đảng phái; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh - đại biểu Việt Quốc)… (còn tiếp)