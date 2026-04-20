Thời sự

Đại biểu kiến nghị cấm xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ chính khóa

Tuyến Phan
20/04/2026 18:59 GMT+7

Đại biểu Quốc hội kiến nghị nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, 'tránh việc danh nghĩa công nhưng hoạt động lại như tư'.

Chiều 20.4, thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, dành sự quan tâm với lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Đừng để phụ huynh phải gánh một khoản chi phí rất lớn

Bà Thủy phản ánh, tại các trường công, nhiều phụ huynh chia sẻ học phí được Nhà nước miễn toàn bộ, ăn trưa cũng được hỗ trợ, rất phấn khởi, thế nhưng lại nặng khoản đóng góp cho chương trình học liên kết.

Đại biểu kiến nghị cấm xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ chính khóa- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại hội trường

ẢNH: GIA HÂN

Thực tế cho thấy, việc tổ chức học liên kết đã, đang được diễn ra tại nhiều địa phương. Các trường tổ chức ký hợp đồng liên kết với các công ty để dạy các môn bổ trợ như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, AI, kỹ năng sống...

Bên cạnh xuất phát từ nhu cầu thực của một số phụ huynh, tình trạng tổ chức quá dày đặc các chương trình học liên kết như báo chí phản ánh thời gian qua đang có nguy cơ gây chồng chéo về nội dung giảng dạy. Trong khi chất lượng các môn bổ trợ này chưa có ai kiểm định, đánh giá chất lượng.

Đáng chú ý, nữ đại biểu nói vấn đề bức xúc nhất mà nhiều phụ huynh phản ánh là có những trường xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ học chính khóa, bất đắc dĩ phải cho con tham gia. Nếu không đăng ký, con em phải tách ra sinh hoạt riêng, "các cháu sẽ cảm thấy rất khác biệt với bạn bè, nảy sinh tâm lý mặc cảm".

Bà Thủy dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền. Cần rà soát, kiểm tra ngay tình trạng Nhà nước miễn học phí nhưng nhà trường lại tổ chức ra nhiều việc khác để thu tiền nhiều hơn, trong đó có học liên kết.

Nữ phó chủ nhiệm kiến nghị yêu cầu nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, Bộ GD-ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra nội dung này. Nếu vẫn duy trì việc học liên kết, cần bảo đảm tính chất của trường công, đó là sự công khai minh bạch về tài chính, chia sẻ chi phí với phụ huynh.

"Tránh việc danh nghĩa công nhưng hoạt động lại như tư và phụ huynh lại phải gánh một khoản chi phí rất lớn", bà nêu.

Về lâu dài, bà cho rằng cần nghiên cứu để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, điều phối giáo viên trong vùng, địa phương, nhằm đáp ứng việc dạy các môn học, tránh việc muốn học đủ kiến thức phải liên kết học thêm.

Thay đổi quy chế cần lộ trình, tránh để học sinh phải "thấp thỏm"

Một vấn đề khác được đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đề cập là vấn đề thay đổi quy chế tuyển sinh đại học. Luật Giáo dục đại học yêu cầu phải có lộ trình phù hợp nhưng thực tế nhiều phụ huynh và học sinh phải "thấp thỏm" khi mỗi một mùa thi lại có sự thay đổi quy chế. Chưa kể, việc thay đổi thường diễn ra vào thời điểm mùa thi đang cận kề.

Bà Phương Thủy dẫn chứng mùa thi năm 2025, bộ ban hành quy chế vào ngày 19.3. Năm nay là ngày 15.2, có hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành, chỉ còn cách ngày thi khoảng 3 tháng.

Theo đại biểu, việc tập trung học để vượt qua kỳ thi 2 trong 1, đỗ được vào ngưỡng cửa đại học là một áp lực rất lớn với học sinh. Nếu phải thấp thỏm không biết năm nay quy chế tuyển sinh có thay đổi hay không thì sẽ tác động không nhỏ tới tâm thế, sự chủ động chuẩn bị cho kỳ thi của cả phụ huynh và học sinh.

Do đó, bà mong Bộ GD-ĐT nghiên cứu thời điểm có hiệu lực phù hợp đối với những vấn đề lớn tương tự, để phụ huynh, học sinh có sự chuẩn bị.

Q.Ba Đình (Hà Nội) yêu cầu rà soát việc dạy thêm, dạy các chương trình liên kết, bổ trợ, làm quen tiếng Anh và các ngoại ngữ khác trong nhà trường…, không xét thi đua trường để xảy ra vi phạm.

