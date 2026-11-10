Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên game, phim, âm nhạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói gì?

Giải trình cuối phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án luật Phát triển công nghiệp văn hóa sáng nay 10.11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, đây là luật mới, đề cập 10 lĩnh vực, tạo khuôn khổ, khung pháp lý.

"Hiện nay, du lịch văn hóa chiếm khoảng hơn 20% tỷ trọng của công nghiệp văn hóa. Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt tập trung phát triển du lịch di sản văn hóa.

Tương tự, trong Nghị quyết 28 có xác định những lĩnh vực ưu tiên như trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn. Chúng tôi đề nghị Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền, trách nhiệm xác định những lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn cụ thể, từ đó xác định cả ưu đãi đầu tư cho các lĩnh vực này", bà Thanh nói.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh giải trình ý kiến đại biểu nêu ẢNH: QUOCHOI.VN

Về sự giao thoa giữa luật Phát triển công nghiệp văn hóa với các luật chuyên ngành, theo bà Thanh, các quy định cụ thể đối với các đối tượng, lĩnh vực đề cập tại dự luật còn được phản ánh trong các luật chuyên ngành.

Quá trình xây dựng dự luật, cơ quan soạn thảo đã rà soát các luật chuyên ngành. "Việc rà soát sẽ được tiếp tục để bảo đảm không bỏ sót các quy định, không chồng chéo", bà Thanh nói.

Đề cập nội dung hỗ trợ sáng tạo, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bà Thanh phân tích, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền là vấn đề quan trọng, mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là chính sách cốt lõi của luật nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ sáng tạo cho người dân, nhất là các đối tượng hạn chế về nguồn lực, công nghệ, thị trường.

Đặc trưng của công nghiệp văn hóa Việt Nam là sáng tạo cộng đồng. Luật sẽ có chính sách hỗ trợ năng lực sáng tạo của nhân dân thông qua công nghệ do Nhà nước cung cấp, góp phần bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung khái niệm về phần mềm sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ, quy định theo hướng cung cấp miễn phí các phần mềm, nền tảng này.

Bên cạnh luật này, bà Thanh nhấn mạnh, những vấn đề liên quan đến bản quyền, quyền tác giả được thực hiện theo luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ xây dựng luật Bản quyền trong năm 2027 - 2028. Đây cũng là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa, bảo đảm vấn đề sở hữu trí tuệ được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định.

Đề nghị trước mắt ưu tiên game, phim, âm nhạc

Trước đó, góp ý vào dự luật, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho rằng, dự thảo bao quát nhiều vấn đề, chính sách vẫn trải đều cho 10 nhóm ngành.

Báo cáo tiếp thu nêu đã "định hướng nguồn lực vào ngành mũi nhọn", nhưng dự thảo mới nhất tối 9.11 chưa có điều nào chọn ngành mũi nhọn. "Ưu tiên tất cả tức là không ưu tiên", ông Lê Hoàng Anh nêu quan điểm.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) nêu ý kiến tại phiên thảo luận ẢNH: QUOCHOI.VN

Ông Lê Hoàng Anh đề nghị bổ sung vào dự luật cơ chế ưu tiên lĩnh vực trọng điểm theo giai đoạn: luật quy định tiêu chí, Chính phủ chọn tối đa 3 - 4 lĩnh vực cho mỗi 5 năm, có đánh giá, không đạt thì đưa ra.

Trước mắt, nên tập trung 3 lĩnh vực: trò chơi điện tử và nội dung số; điện ảnh, phim truyền hình; âm nhạc, biểu diễn và công nghiệp sự kiện. Ba mũi nhọn ấy là đầu tàu kéo cả đoàn tàu.

Nhận định mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 đặt ra yêu cầu lớn, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, dự luật phải xác định rõ những lĩnh vực, chính sách cần ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng.

Ngoài ra, ông An đặc biệt cảnh báo nguy cơ chồng chéo khi nhiều lĩnh vực trong dự thảo đã được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như điện ảnh, quảng cáo, đầu tư. Quốc hội cũng đã ban hành các nghị quyết và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó có những chính sách liên quan đến công nghiệp văn hóa.

"Cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng pháp luật và các cơ chế đặc thù, bảo đảm luật tạo ra công cụ phát triển mới thay vì lặp lại các chính sách đã có", ông An đề nghị.