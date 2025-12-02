Đại biểu Quốc hội đề xuất xây trụ sở mới cho Bộ GD-ĐT 'to đẹp, đàng hoàng'

Chiều 2.12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Trụ sở chưa ngang tầm với cấp bộ

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, ưu tiên việc xây dựng trụ sở mới cho Bộ GD-ĐT.

Theo ông Trí, trụ sở của Bộ GD-ĐT được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, với kiến trúc đơn giản. Mặc dù đã có một số lần nâng cấp nhưng chỉ là "vôi ve, bôi bả".

Hiện nay, trụ sở đã xuống cấp nghiêm trọng, "hết sức cũ kỹ", không ngang tầm với trụ sở của một bộ.

Vị đại biểu đoàn Hà Nội nói, ông rất chạnh lòng khi từng nghe người đứng đầu Bộ GD-ĐT ngậm ngùi rằng, chỉ cần trụ sở bộ được khang trang như trụ sở của một UBND phường gần đó.

"Chúng ta đang khởi công nhiều công trình lớn, tất cả đều cần thiết, nhưng theo tôi cần thiết nhất là trụ sở của Bộ GD-ĐT", ông Trí nói, đồng thời đề nghị trụ sở mới phải to đẹp, đàng hoàng, thuộc top đầu trụ sở các bộ ở Việt Nam.

Ông Trí cũng đề nghị phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn để thực hiện thành công tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về việc thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc.

Bộ sách chuẩn theo quan điểm của ông Trí tức là phù hợp, không có lỗi, cập nhật, hiện đại; thấm đẫm văn hóa Việt; chứa đựng đạo đức người Việt.

Mà muốn có bộ sách giáo khoa chuẩn, tốt thì phải được đầu tư xây dựng, không nên chắp vá, vay mượn, tạm bợ; và phải có ban soạn thảo quốc gia là những người giỏi, có trách nhiệm.

Phó thủ tướng Lê Thành Long ẢNH: GIA HÂN

Chỉ tập trung vào những khâu đột phá

Giải trình sau đó, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho hay, sẽ còn nhiều chặng cần hoàn thành cho mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, các bước tiếp theo sẽ được tiến hành, bao gồm việc ra quyết định đầu tư.

Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu để căn chỉnh, làm sao phù hợp nhất với khả năng bố trí vốn, nhiệm vụ đặt ra cũng như bối cảnh kinh tế hiện nay.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, các chính sách được đề xuất tại dự thảo chủ trương đầu tư lần này tập trung vào một số khâu mang tính đột phá, còn những việc khác thì đã và đang làm ở chương trình khác hoặc chi thường xuyên.

Chẳng hạn đầu tư cho dạy tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng của các nước biên giới như một số ý kiến nêu, việc này đã thực hiện theo các đề án riêng và chương trình chi thường xuyên.

Hoặc ý kiến về xây dựng của Bộ GD-ĐT, Phó thủ tướng cho biết, ngay khi sáp nhập "chúng tôi cũng gợi ý cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn rằng bây giờ các cơ sở vật chất tương đối nhiều, cần chú ý, cái này nằm trong chương trình đầu tư công bình thường".

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình là hơn 580.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư hơn 349.000 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 115.700 tỉ đồng, vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục hơn 89.000 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Phó thủ tướng nói, nếu chia số vốn trên cho khoảng 54.000 cơ sở giáo dục, 1,6 triệu giáo viên và khoảng 25 triệu người học, thì "rất không đáng kể". Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình là có cơ sở.