Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội: Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi

Nguyễn Trường
20/03/2026 12:16 GMT+7

Liên quan đến dự thảo luật Thủ đô sửa đổi, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn chính quyền các địa phương khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó.

Sáng 20.3, Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND TP.Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề "luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử".

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu trao đổi về một số nội dung trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi

ẢNH: BÁO TIỀN PHONG

Trao đổi tại tọa đàm, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng nên gọi luật Thủ đô sửa đổi là "phiên bản 4.0", bởi gắn liền với việc coi khoa học, công nghệ là động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

Theo ông Hiếu, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến chỉnh lý. Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và không cần phải trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nữa.

Phân tích luật Thủ đô là luật hình thức, trao công cụ, trao thẩm quyền cho thủ đô, theo ông Hiếu, nội dung chính của luật Thủ đô là cơ chế. Ví dụ, giao cho thủ đô làm quy hoạch thủ đô là phạm vi điều chỉnh của luật Thủ đô. Còn nội dung cách tiếp cận quy hoạch như thế nào là nội dung của các chính sách sau khi luật Thủ đô trao quyền.

"Nếu thực sự trao cơ chế và thẩm quyền cho Hà Nội thì mới có thể triển khai được ý tưởng", ông Hiếu nêu rõ

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đánh giá, việc sửa đổi luật Thủ đô lần này là cấp thiết, rất cấp thiết trong bối cảnh sắp tới, bởi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bối cảnh thay đổi, mục tiêu thay đổi và đặc thù của Hà Nội rất khác các tỉnh, thành khác.

Dưới góc độ kinh tế, đây là cách tiếp cận theo hướng "thúc vào cái tốt". Những nơi có cơ hội, có tiềm năng thì phải có cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng và lợi ích. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong kỷ nguyên mới.

Ông Hiếu cũng phân tích, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi lần này có dấu ấn rất đậm nét là xây dựng chính sách riêng cho Hà Nội. Riêng đối với Hà Nội, không cần dùng câu "đặc thù" hay "vượt trội" vì bản thân những nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh ở Hà Nội đã là vượt trội rồi. Vấn đề là Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn chính quyền các địa phương khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó.

Khi thiết kế cơ chế chính sách, theo ông Hiếu, phải tính đến 2 yếu tố, đó là phải có những cơ chế chính sách thực sự ngắn hạn để giải quyết ngay bất cập, nhưng có những cơ chế chính sách phải bài bản, chất lượng hướng đến mục tiêu dài hạn.

Chia sẻ về một số nội dung cụ thể quy định trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi, ông Hiếu nhấn mạnh, liên quan vấn đề "vượt trội, đặc thù", quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội là "hãy cho Hà Nội cơ chế để làm cho miếng bánh to ra, phần chia vẫn như các tỉnh nhưng tự khắc phần nhận được sẽ nhiều hơn".

Và, nguyên tắc chung là ưu đãi về thủ tục, về cơ chế, đảm bảo sự minh bạch, nhanh nhạy và tạo thuận lợi.

"Phải trao cho Hà Nội năng lực và cơ chế để huy động năng lực xây dựng chính sách", ông Hiếu nói.

Dự thảo luật Thủ đô sửa đổi gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với luật Thủ đô năm 2024, với phạm vi điều chỉnh liên quan đến vị trí, vai trò, cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ thủ đô.

Dự thảo luật dự kiến giao 180 thẩm quyền cho chính quyền TP.Hà Nội, trong đó có 84 thẩm quyền mới. Dự kiến, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4 tới.

Hà Nội muốn huy động sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội để giải 30 'bài toán' lớn, trong đó ở nhóm điểm nghẽn đô thị có nội dung thể hiện dự kiến sẽ tái thiết 70% diện tích nội đô để tái cấu trúc hạ tầng.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội luật Thủ đô sửa đổi cơ chế sửa luật thủ đô Quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận