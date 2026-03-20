Đại biểu Quốc hội: Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi

Sáng 20.3, Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND TP.Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề "luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử".

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu trao đổi về một số nội dung trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi ẢNH: BÁO TIỀN PHONG

Trao đổi tại tọa đàm, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng nên gọi luật Thủ đô sửa đổi là "phiên bản 4.0", bởi gắn liền với việc coi khoa học, công nghệ là động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

Theo ông Hiếu, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến chỉnh lý. Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và không cần phải trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nữa.

Phân tích luật Thủ đô là luật hình thức, trao công cụ, trao thẩm quyền cho thủ đô, theo ông Hiếu, nội dung chính của luật Thủ đô là cơ chế. Ví dụ, giao cho thủ đô làm quy hoạch thủ đô là phạm vi điều chỉnh của luật Thủ đô. Còn nội dung cách tiếp cận quy hoạch như thế nào là nội dung của các chính sách sau khi luật Thủ đô trao quyền.

"Nếu thực sự trao cơ chế và thẩm quyền cho Hà Nội thì mới có thể triển khai được ý tưởng", ông Hiếu nêu rõ

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đánh giá, việc sửa đổi luật Thủ đô lần này là cấp thiết, rất cấp thiết trong bối cảnh sắp tới, bởi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bối cảnh thay đổi, mục tiêu thay đổi và đặc thù của Hà Nội rất khác các tỉnh, thành khác.

Dưới góc độ kinh tế, đây là cách tiếp cận theo hướng "thúc vào cái tốt". Những nơi có cơ hội, có tiềm năng thì phải có cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng và lợi ích. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong kỷ nguyên mới.

Ông Hiếu cũng phân tích, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi lần này có dấu ấn rất đậm nét là xây dựng chính sách riêng cho Hà Nội. Riêng đối với Hà Nội, không cần dùng câu "đặc thù" hay "vượt trội" vì bản thân những nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh ở Hà Nội đã là vượt trội rồi. Vấn đề là Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn chính quyền các địa phương khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó.

Khi thiết kế cơ chế chính sách, theo ông Hiếu, phải tính đến 2 yếu tố, đó là phải có những cơ chế chính sách thực sự ngắn hạn để giải quyết ngay bất cập, nhưng có những cơ chế chính sách phải bài bản, chất lượng hướng đến mục tiêu dài hạn.

Chia sẻ về một số nội dung cụ thể quy định trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi, ông Hiếu nhấn mạnh, liên quan vấn đề "vượt trội, đặc thù", quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội là "hãy cho Hà Nội cơ chế để làm cho miếng bánh to ra, phần chia vẫn như các tỉnh nhưng tự khắc phần nhận được sẽ nhiều hơn".

Và, nguyên tắc chung là ưu đãi về thủ tục, về cơ chế, đảm bảo sự minh bạch, nhanh nhạy và tạo thuận lợi.

"Phải trao cho Hà Nội năng lực và cơ chế để huy động năng lực xây dựng chính sách", ông Hiếu nói.

Dự thảo luật Thủ đô sửa đổi gồm 9 chương, 36 điều, giảm 18 điều so với luật Thủ đô năm 2024, với phạm vi điều chỉnh liên quan đến vị trí, vai trò, cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ thủ đô.

Dự thảo luật dự kiến giao 180 thẩm quyền cho chính quyền TP.Hà Nội, trong đó có 84 thẩm quyền mới. Dự kiến, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4 tới.