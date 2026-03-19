Hà Nội tìm người giải 30 'bài toán' lớn

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành quyết định công bố danh mục 30 "bài toán" lớn của thành phố giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1).

Một phần địa giới hành chính Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: TUẤN MINH

Danh mục các "bài toán" lớn của TP.Hà Nội là căn cứ và định hướng chiến lược để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đề xuất, nghiên cứu và triển khai các giải pháp, sản phẩm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời là cơ sở để hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sử dụng ngân sách thành phố.

Theo TP.Hà. Nội, danh mục các "bài toán" lớn không phải là danh mục nhiệm vụ hành chính cụ thể, mà là hệ thống các vấn đề trọng tâm, có tính liên ngành, quy mô lớn và tác động sâu rộng, đòi hỏi cách tiếp cận mới để giải quyết.

Đây là những "bài toán" mà các phương thức quản lý và mô hình phát triển truyền thống khó có thể xử lý triệt để, cần các cách tiếp cận trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, theo danh mục được công bố, ở nhóm điểm nghẽn đô thị kéo dài, Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải.

Đó là bằng cách nào tái thiết và phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, bền vững, hiệu quả cho thủ đô? Bởi lẽ, hiện nay hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, thiếu không gian xanh và tính kết nối thông minh; đồng thời cần giải phóng nguồn lực đất đai để kiến tạo giá trị mới.

Cạnh đó, Hà Nội cũng đối diện với cuộc "cách mạng về nhà ở" thông qua việc giải tỏa quy mô lớn để tái cấu trúc hạ tầng nội đô (tỷ lệ tái thiết dự kiến 70% diện tích nội đô).

Do đó, theo Hà Nội, "nút thắt" chiến lược là làm thế nào để việc di dời dân cư ra các cực tăng trưởng mới không chỉ là chuyển chỗ ở mà phải đảm bảo chất lượng sống tốt hơn, đầy đủ tiện ích và gắn liền với cơ hội việc làm mới.

Hà Nội cũng đặt ra nhiều câu hỏi để tìm lời giải cho nhóm kiến tạo, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ và nhóm an sinh xã hội, phát triển bền vững…

Hà Nội cho biết, việc xác định các "bài toán" dưới dạng câu hỏi chiến lược thể hiện sự chuyển đổi tư duy trong quản trị phát triển, từ triển khai các giải pháp riêng lẻ sang đặt vấn đề nhằm tìm kiếm các lời giải tổng thể, có hệ thống.

Đồng thời, cách tiếp cận này nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và toàn xã hội trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp mới, mang tính đột phá, phát huy trí tuệ và nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội.

Trên cơ sở danh mục này, Hà Nội sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ và dự án, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội để từng bước giải quyết các bài toán lớn, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững thủ đô.



