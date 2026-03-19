Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập đầu người đạt 18.800 USD vào năm 2035

Tại nghị quyết này, Bộ Chính trị xác lập Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, hạt nhân dẫn dắt mô hình và tư duy phát triển mới cho cả nước. Điểm nhấn quan trọng là việc đặt văn hóa ở vị trí trung tâm với giá trị cốt lõi "văn hiến - bản sắc - sáng tạo" là nguồn lực nội sinh.

Về không gian, thủ đô sẽ được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 100 năm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, phát triển theo cấu trúc "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm". Để thực hiện điều này, Hà Nội sẽ được xác lập một thể chế đặc thù, vượt trội với sự phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nghị quyết đề ra lộ trình phát triển với những mục tiêu định lượng rất cụ thể.

Đến năm 2030, GRDP đạt trên 113 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 12.000 USD. Đến 2035, trở thành đô thị xanh, thông minh; thu nhập đầu người đạt 18.800 USD; kinh tế số đóng góp 50% vào tăng trưởng, tỷ trọng công nghiệp văn hóa đạt từ 10% trở lên.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thu nhập đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD.

Đặc biệt, tầm nhìn đến năm 2065, thủ đô hướng tới quy mô GRDP khoảng 1.920 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, đưa Hà Nội vào nhóm các thủ đô có mức sống và hạnh phúc cao hàng đầu thế giới.

9 nhóm giải pháp mang tính đột phá

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, Bộ Chính trị xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện. Trong đó v ề hạ tầng, chuyển đổi từ cấu trúc "đơn cực tập trung" sang "đa cực - liên kết - lan tỏa", phấn đấu hoàn thành 100 km đường sắt đô thị vào năm 2030 và nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại phía nam.

Về kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân; hình thành các trung tâm tài chính, khu kinh tế tự do (FTZ) và "thung lũng công nghệ".

Về thể chế, áp dụng cơ chế thí điểm (sandbox) cho các chính sách mới. Đặc biệt, có cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" và miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp vì lợi ích chung, không tư lợi. Về quản trị, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, vận hành thủ đô thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng đó, Bộ Chính trị đề ra nhóm giải pháp phát triển toàn diện văn hóa, con người thủ đô, nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường các dịch vụ văn hóa, xây dựng các công trình kiến trúc tiêu biểu, đẩy mạnh phát triển giáo dục, di dời các cơ sở giáo dục đại học theo quy hoạch, phát triển dịch vụ y tế hiện đại, hệ thống dân sinh bao trùm, nâng cao phúc lợi người dân...

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Quốc hội và Chính phủ phối hợp ban hành luật Thủ đô (sửa đổi) và một số luật, quy hoạch có liên quan nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, vượt trội.