Hà Nội giải thích rõ về thông tin 'di dời 860.000 dân khỏi nội đô'

Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở QH-KT TP.Hà Nội, cho biết, tại hội nghị tổ chức lấy ý kiến các xã, phường về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo ông Kỳ Anh, thời gian vừa qua có nhiều phương tiện thông tin Hà Nội sẽ di dời dân số trong khu vực nội đô và có nhiều số liệu thống kê "tưởng chừng như rất rõ", nêu "cứng" sẽ di dời 860.000 dân trong khu vực nội đô khi tái cấu trúc đô thị.

Tuy nhiên, ông cho biết, "chưa một lần nào cơ quan chức năng thành phố thông báo số liệu này" và đây là số liệu không chính xác.

Cũng theo ông Kỳ Anh, việc tái cấu trúc đô thị, tái cấu trúc dân cư tới đây được rà soát trên cơ sở kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, như: Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn năm 2065; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

"Đấy là những nội dung cơ bản mà chúng tôi sẽ phải kế thừa. Trong công cuộc tái thiết này sẽ phải xem xét kế thừa đến mức độ nào, có khu vực có thể giải tỏa trắng để giải quyết vấn đề về mặt tổ chức không gian, vấn đề về mặt định hướng quy hoạch, vấn đề về mặt đất dự trữ... Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ di dời trắng toàn bộ dân cư hiện có trong các khu vực", ông Kỳ Anh cho biết.

Nhắc lại số liệu di dời 860.000 dân, theo ông Kỳ Anh, số liệu này được cơ quan chức năng đề cập là để xác lập một cơ sở cho bài toán kinh tế, định hướng cho Hà Nội, chứ không phải thống kê dân số sắp tới phải di dời khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Báo cáo về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thể hiện, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của thủ đô (126 xã, phường, với quy mô diện tích đất tự nhiên hơn 3.359 km2).

Quy hoạch dự báo tầm nhìn sau năm 2065 giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD. Hà Nội sẽ là thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Quy hoạch cũng đặt ra đột phá về tái thiết đô thị toàn diện, nhưng có chọn lọc. Các khu vực trung tâm như phố cổ, khu phố Pháp, chung cư cũ sẽ được cải tạo theo hướng bảo tồn giá trị lịch sử, đồng thời nâng cấp hạ tầng và điều kiện sống. Các vành đai đô thị được tái cấu trúc, nhằm tạo thêm quỹ đất cho không gian công cộng và hạ tầng kỹ thuật…

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cơ quan soạn thảo đề xuất khu trung tâm Hà Nội được định hướng bảo tồn di sản, tái thiết đô thị và phát triển dịch vụ chất lượng cao, đồng thời kiểm soát đặc biệt về dân số cơ học.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó có phần phụ lục đưa ra lộ trình trong giai đoạn 2026 - 2045, thành phố tính di dời hơn 860.000 để giãn dân giảm áp lực cho nội đô, phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội sẽ di dời 200.000 người ở khu vực sông Hồng, 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận và 42.000 người ở một số tuyến phố trong Vành đai 3.

Giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.