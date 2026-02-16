Tổng Bí thư Tô Lâm: Hoan nghênh Hà Nội đã dám nhìn thẳng vào sự thật

Tối 16.2 (29 tháng chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội ngay trước thời khắc giao thừa, chuẩn bị đón xuân mới Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô Hà Nội tối 16.2 ẢNH: HANOIMOI

Năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn bình quân cả nước, đạt 8,16%; quy mô kinh tế lớn, thu ngân sách lần đầu vượt 700.000 tỉ đồng, cao nhất cả nước, đóng góp hơn 26% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 7.200 USD/người/năm (gần 180 triệu đồng)...

Hà Nội cho thấy vai trò, trách nhiệm dẫn dắt

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: "Những con số này thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong phương thức lãnh đạo tập trung theo "4 trục" nhằm phân định rõ nhiệm vụ theo từng khối, từng cơ quan, đơn vị gắn với kiểm đếm kết quả theo thời gian thực. Tôi cho là rất sáng tạo và hiệu quả. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, xác lập mô hình lãnh đạo hiện đại "Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận". Đây là "thương hiệu" quản trị hiện đại mà Hà Nội đang tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền thủ đô Hà Nội tối 16.2 ẢNH: HANOIMOI

Ngay trong những tháng đầu năm, dù đang thời điểm đón tết, Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực nổi bật, khởi công 4 dự án lớn, đều là những mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, như: dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Đại học Y Hà Nội) tại phường Hoàng Mai, dự án khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Tây Tựu và Phú Diễn, cùng 2 dự án Khu đô thị đa mục tiêu được khởi công nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm đây chính là minh chứng cho tinh thần nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả. Những công trình này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là những mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, đúng vai trò kiến tạo phát triển theo yêu cầu của Trung ương đặt ra đối với thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Hà Nội đã thực sự cho thấy vai trò, trách nhiệm dẫn dắt trong kỷ nguyên mới của dân tộc khi thành phố đã xác định sẵn sàng làm xuyên tết để định hình Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, không chỉ kế thừa quy hoạch trước đây, mà còn xuất phát từ đòi hỏi cấp bách từ đời sống như giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm).

"Tôi hoan nghênh các đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở mấu chốt để thu hút nguồn lực, khơi thông động lực phát triển cho thủ đô, tạo sức lan tỏa trong vùng thủ đô và cả nước", Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm của thành phố trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, các nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025, đặc biệt là Hà Nội đã tổ chức quán triệt triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng.

Hà Nội phải tiên phong về đổi mới sáng tạo

Nhấn mạnh nhiệm vụ và yêu cầu rất cao của giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với vị thế thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội phải thực sự tiên phong về đổi mới sáng tạo. Mỗi việc Hà Nội làm, mỗi mô hình Hà Nội triển khai phải mang tính dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gặp gỡ nhân dân thủ đô ẢNH: HANOIMOI

Thành phố cần quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lan tỏa động lực cho vùng thủ đô và cả nước. Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế vượt trội, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là quyết định. Mỗi người phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân.

"Tôi đặc biệt hoan nghênh tinh thần "làm xuyên tết" của các đồng chí. Đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc. Chúng ta không có thời gian để trễ nải, mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên. Với niềm tự hào về lịch sử nghìn năm văn hiến và khí thế mới của Đại hội XIV, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, giành thắng lợi vang dội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.