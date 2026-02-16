Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ

Văn Chung
Văn Chung
16/02/2026 21:46 GMT+7

Tối 16.2 (29 tháng chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm hỏi, chúc tết nhân dân thủ đô đón năm mới tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Trong không khí linh thiêng, mừng xuân mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho thủ đô và đất nước mãi trường tồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo Hà Nội dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ

ẢNH: HANOIMOI

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gặp gỡ nhân dân thủ đô

ẢNH: HANOIMOI

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi, chúc tết đại diện nhân dân thủ đô

ẢNH: HANOIMOI

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội đã mừng tuổi, chúc tết công nhân, người lao động, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. 

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện thân mật và chúc nhân dân thủ đô đón xuân Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc; chúc năm mới nhiều thắng lợi mới.

