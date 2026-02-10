Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp mặt các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những đóng góp to lớn, những thành tích vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, giúp đỡ, chăm lo cuộc sống của nhân dân, góp phần to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư cũng đề cập đến kết quả Đại hội XIV của Đảng, những điểm mới về tư duy và định hướng phát triển đất nước; về xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Theo Tổng Bí thư, chặng đường 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành quả vĩ đại đó được kết tinh từ máu xương, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ người Việt Nam yêu nước, trong đó có sự đóng góp to lớn đặc biệt quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và cá nhân các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, những chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị; là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương luôn trân trọng, đánh giá rất cao vai trò, vị thế, uy tín quan trọng của các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư tin tưởng các tướng lĩnh tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiến kế để xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Tổng Bí thư cũng tin tưởng các tướng lĩnh sẽ tiếp tục giữ vững và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; truyền "ngọn lửa" cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, gương mẫu, uy tín, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao quà tặng các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt chiều 10.2 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đại biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các tướng lĩnh ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác ẢNH: DANGCONGSAN.VN



