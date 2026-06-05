Đại đoàn kết toàn dân tộc: Bài học lớn từ hai lời kêu gọi của Bác Hồ

Ngày 5.6, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh niềm tự hào về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Đảm, nhìn lại lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, mỗi người Việt Nam càng thêm tự hào về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Chính sự lãnh đạo ấy đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách để đi đến những thành tựu hôm nay.

Từ hội thảo lần này, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam là một thành viên rất đặc biệt của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam. Đây là niềm tự hào lớn trong lịch sử xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhắc đến TP.HCM, ông Huỳnh Đảm cho rằng thành phố mang tên Bác là vùng đất rất đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Sài Gòn - Gia Định là nơi tiễn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua hai lời kêu gọi của Bác Hồ ẢNH: THÚY LIỄU

Đây cũng là vùng đất "đi trước về sau", kiên cường trong đấu tranh cách mạng, luôn nỗ lực đi theo con đường của Bác, thực hiện ý nguyện của Người. Việc thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua càng làm sâu sắc thêm niềm tự hào và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo ông Huỳnh Đảm, qua hai lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy sức mạnh, khát vọng và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Giá trị của hai lời kêu gọi không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn mang tầm vóc thời đại. Hình ảnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam và lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhiều nước trên thế giới.

Từ thực tiễn lịch sử, ông Huỳnh Đảm cho rằng để biến lời kêu gọi của Bác thành hiện thực, trước hết phải khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Muốn thực hiện trọn vẹn khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, phải đặc biệt quan tâm chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đây là tư tưởng lớn mà Bác Hồ và Đảng ta đã xác định ngay từ đầu: phải dùng sức dân, khơi dậy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, để nhân dân giành độc lập, tự do cho chính mình", ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Từ bài học lịch sử đó, ông Huỳnh Đảm đề nghị tiếp tục phát huy và chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của cách mạng Việt Nam. Cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cần chăm lo xây dựng MTTQ Việt Nam vững mạnh.

Theo ông, Đảng, Nhà nước và Mặt trận là 3 trụ cột quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước, hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

"TP.HCM vinh dự mang tên Bác, trong giai đoạn trước đã 'đi trước về sau'. Trong giai đoạn mới, TP.HCM cần phải đi trước và phấn đấu về đích trước; cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, ấm no, hạnh phúc", ông Huỳnh Đảm gửi gắm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Hai lời kêu gọi của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị

Tại hội thảo khoa học, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trình bày tham luận với chủ đề "Những điều tâm đắc về hai lần Bác Hồ kêu gọi kháng chiến".

Theo ông Phạm Chánh Trực, hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi kháng chiến, ngày 19.12.1946 và ngày 17.7.1966, là những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, những lời hiệu triệu thiêng liêng ấy đến nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Phạm Chánh Trực nhấn mạnh một bài học lớn từ hai lời kêu gọi là thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện với phương thức linh hoạt, phù hợp từng thời kỳ lịch sử và từng đối tượng kẻ thù. Tùy hoàn cảnh trong nước, thế giới và thực tiễn phong trào cách mạng, Đảng ta đã đề ra đường lối chiến lược, sách lược, phương châm đấu tranh phù hợp để hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Một điều tâm đắc khác là sự chủ động, linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến". Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn kiên định mục tiêu, con đường của cách mạng Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Phạm Chánh Trực, khí phách và bản lĩnh Việt Nam đã được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử, trao truyền qua nhiều thế hệ và thể hiện ở đỉnh cao trong hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã trở thành lẽ sống của dân tộc, hiệu triệu nhiều thế hệ người Việt Nam xông lên trận tuyến cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.