Hai lời kêu gọi của Bác Hồ và ý chí tự cường trong kỷ nguyên mới

Ngày 5.6, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Tham dự hội thảo có: nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam… cùng các đại biểu, nhà khoa học, cán bộ, sĩ quan trong và ngoài quân đội.

Các đại biểu tham dự hội thảo về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, hội thảo nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19.12.1946 và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 17.7.1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hai văn kiện đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trong những thời khắc cam go của đất nước.

Phát huy ý chí độc lập, tự lực tự cường

Phát biểu khai mạc hội thảo, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh giá trị lịch sử và thời đại của hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8.1945, trước mưu đồ và hành động của Pháp trở lại xâm lược nước ta, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nỗ lực cứu vãn hòa bình. Tuy nhiên, khi những nỗ lực ấy bị kẻ thù khước từ, ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị kiên định và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, Người đã kêu gọi toàn dân tộc đứng lên chiến đấu, khẳng định quyết tâm: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

20 năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của Mỹ, khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17.7.1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý lớn của thời đại: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cao độ tư tưởng của Người về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đứng trước thời cơ lịch sử để vươn lên phát triển nhanh và bền vững, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt, phức tạp. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động sâu sắc đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; đồng thời phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao vị thế quốc gia đặt ra ngày càng cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng điều đó đòi hỏi phải phát huy cao độ ý chí bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây cũng là những nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong định hướng chiến lược phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV và các văn kiện chiến lược của Đảng.

TP.HCM phát huy truyền thống cách mạng, vững bước trong kỷ nguyên mới



Phát biểu tại hội thảo, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết trong quý 1/2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 800.000 tỉ đồng.

Theo ông Lê Quốc Phong, môi trường đầu tư của thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; khởi công nhiều công trình trọng điểm trong tháng 4.2026, nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước đi vào chiều sâu. Thành phố đang hình thành hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy xây dựng đô thị văn minh, chính quyền số. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo gia đình liệt sĩ, người có công với nước và thân nhân liệt sĩ được quan tâm.

Đặc biệt, việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP.HCM mới với diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã, đã mở ra không gian phát triển, dư địa tăng trưởng và năng lực cạnh tranh hoàn toàn mới.



"TP.HCM mới đang từng bước trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, cảng biển hiện đại, có khả năng kết nối sâu với khu vực và thế giới; nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, dù năm tháng trôi qua, tinh thần Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Đó là cương lĩnh hành động kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do; khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.