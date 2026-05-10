Những phong trào bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo

Điểm chung của các phong trào này là hướng về người dân, lấy sự thụ hưởng thực chất làm mục tiêu. Tại cấp cơ sở, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Chợ Quán, cho rằng để người dân thụ hưởng thực chất, Mặt trận và các đoàn thể phải xác định "rõ việc, rõ người", không nói chung chung. Ở từng phường, xã, khu phố, cần nhìn thấy rõ ai là người cần được chăm lo, vào thời điểm nào và bằng cách nào.

Lễ khởi công sửa chữa nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thứ 3 từ phải qua) do Ủy ban MTTQ VN TP.HCM vàCông đoàn P.Hiệp Bình (TP.HCM) hỗ trợ, dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua ẢNH: THÚY LIỄU

Tại P.Chợ Quán, bên cạnh các chương trình lớn như sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, MTTQ phường đặc biệt quan tâm đến việc sửa chữa nhà vệ sinh cho các hộ khó khăn. Trong điều kiện nhiều hộ sống trong không gian chật hẹp, thiếu nhà vệ sinh đảm bảo, việc sửa được 43 nhà vệ sinh tuy không lớn về quy mô nhưng lại rất sát nhu cầu đời sống.

MTTQ phường cũng vận động các cơ sở tôn giáo, dân tộc cùng tham gia chăm lo thường xuyên cho người già yếu neo đơn, người khó khăn với mức hỗ trợ hằng tháng từ 500.000 - 1 triệu đồng/hộ. Một số cơ sở tôn giáo duy trì bữa cơm miễn phí cho người dân, nhất là khu vực quanh các bệnh viện lớn. Riêng Thánh thất Cao Đài Sài Gòn trên địa bàn phường hiện duy trì khoảng 300 suất ăn mỗi ngày.

Từ cách làm này, ông Lê Tấn Tài đề xuất trong thời gian tới cần có điểm tiếp nhận hỗ trợ cụ thể trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể, để người dân khó khăn, người từ các tỉnh đến TP.HCM khi lỡ bước, cơ nhỡ có thể biết nơi liên hệ, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.

Những phong trào đi vào đời sống người dân

Với tổ chức Công đoàn, sự thụ hưởng của đoàn viên, người lao động được thể hiện qua nhiều chương trình cụ thể, từ chăm lo tết, nhà ở, sức khỏe đến phúc lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Theo ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Công đoàn thành phố hiện quản lý hơn 2,4 triệu đoàn viên với hơn 23.000 công đoàn cơ sở. Các phong trào thi đua không chỉ hướng đến nâng cao năng suất lao động, mà còn lấy đời sống người lao động làm mục tiêu xuyên suốt.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà tết tặng cựu chiến binh ẢNH: THÚY LIỄU

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã thu hút gần 2 triệu lượt người tham gia, đóng góp hơn 150.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Có 268 kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều sáng kiến xuất sắc được tôn vinh Giải thưởng Tôn Đức Thắng.

Trong chăm lo tết, chương trình "Tết sum vầy - Xuân 2026" với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết" đã hỗ trợ hơn 2,8 lượt đoàn viên, người lao động, tổng kinh phí 3.726 tỉ đồng; tổ chức 756 chương trình "Tết sum vầy", hỗ trợ 9.000 vé xe về quê và các "Chợ tết Công đoàn" phục vụ hơn 23.500 lượt người. Chương trình "Mái ấm Công đoàn" cũng đã xây dựng, sửa chữa 192 căn nhà với tổng kinh phí hơn 11,1 tỉ đồng.

Trong chăm sóc sức khỏe, Công đoàn phối hợp thăm khám, phát thuốc, tặng quà cho hơn 2.600 nữ công nhân; trao 720 thẻ BHYT cho nữ đoàn viên, tổng trị giá hơn 900 triệu đồng; và lên kế hoạch tầm soát ung thư cổ tử cung cho 1 triệu nữ công nhân đến hết năm 2026.

Về chăm lo cho nông dân, theo ông Trương Thành Quang, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, hội hiện có 76 tổ chức hội cấp xã, phường với hơn 140.000 hội viên. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục là phong trào trọng tâm với hơn 63.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 5.200 tỉ đồng đã được giải ngân, giúp hội viên đầu tư sản xuất. Từ các phong trào, hơn 1.000 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giả; thu nhập bình quân của nhiều hộ tăng từ 15 - 25%/năm. Hội cũng kịp thời lắng nghe, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho nông dân, như vụ khoảng 500 ha làng mai xã Bình Lợi bị ngập sâu do triều cường, mưa lớn; hỗ trợ ngư dân bám biển khi giá xăng dầu biến động và kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với Hội Cựu chiến binh TP.HCM, hơn 101.000 hội viên và hơn 40.000 cựu quân nhân đang sinh hoạt tại 4.903 chi hội tiếp tục phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", gắn phong trào thi đua với phát triển kinh tế, xóa nghèo, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống. Hội đã giải ngân 40.500 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn hỗ trợ, giúp hội viên phát triển kinh tế, hoàn thành chương trình xóa hộ nghèo trong hội viên từ tháng 4.2025.

Người dân TP.HCM nhận kinh phí sửa chữa nhà đại đoàn kết dịp tết 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Về nhà ở, năm 2024 Hội hỗ trợ xóa 105 căn nhà tạm, nhà dột nát; năm 2025 là 35 căn và dự kiến tiếp tục xóa 15 căn trong năm 2026. Các hoạt động tri ân cũng được triển khai sâu rộng, với 22.543 suất quà dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tặng hơn 6.000 suất quà, tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng. Từ năm 2025, hội hỗ trợ 44.333 suất quà cho Mẹ VN anh hùng, thương bệnh binh và con em cựu chiến binh nghèo, tổng số tiền 15 tỉ đồng.

Đại đoàn kết được bồi đắp từ những thụ hưởng đến bền vững

Ở cấp thành phố, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM luôn chú trọng đổi mới, đặt người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hành động. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được xem là cách để chính sách bám sát nhu cầu thực tế.

Từ ngày 1.7.2025, HĐND TP.HCM ban hành 23 nghị quyết nhằm chăm lo thiết thực cho nhân dân, trong đó có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ 65 - dưới 75 tuổi, hỗ trợ 100% học phí cho học sinh.

Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục là điểm nhấn. Từ năm 2001 đến nay, Quỹ vì người nghèo thành phố đã huy động hơn 3.125 tỉ đồng dùng để xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, trao phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ BHYT.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhận quà hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" cũng tạo chuyển biến trong diện mạo đô thị. Sau hơn một năm phát động, đã có hơn 3.400 công trình được triển khai trên 168 phường, xã, biến nhiều điểm đen môi trường thành không gian xanh, sạch, đẹp, khu vui chơi thiếu nhi, điểm tập thể dục thể thao.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, các phong trào đã góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để người dân được thụ hưởng từ thành quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của thành phố.

Ông Lộc nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của các phong trào là hướng đến an sinh, an ninh, an toàn và an dân. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ quyền lợi, được tạo điều kiện vươn lên, đó cũng chính là nền tảng để củng cố "thế trận lòng dân", xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.