Đại học Đông Dương bừng sáng cùng áo dài Le Mur sau 120 năm

Diễn ra tại tòa nhà di sản số 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội), triển lãm nghệ thuật "120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng" tiếp nối tinh thần của "Cảm thức Đông Dương" trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo trước đó



Sự kiện quy tụ hơn 30 tác phẩm của gần 40 nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và sinh viên nghệ thuật - phần lớn đang học tập và nghiên cứu trong môi trường giáo dục của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Triển lãm tập trung vào các đối thoại liên ngành đầy táo bạo giữa nghệ thuật, giáo dục, di sản và công nghệ.

Triển lãm nghệ thuật "120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng" diễn ra tại 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội) từ ngày 16.5 - 22.5

Chula nhắc nhớ tinh thần Le Mur trong không gian Đại học Đông Dương xưa

Trong đêm khai mạc, thương hiệu thời trang Chula cùng sinh viên thiết kế thời trang Nhà S giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ tinh thần Le Mur của họa sĩ Cát Tường - người tiên phong cho cuộc cách tân áo dài Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Các thiết kế sử dụng chất liệu linen cao cấp và lụa tơ tằm với phom dáng áo dài cách tân kết hợp quần ống rộng cạp cao. Bộ sưu tập nổi bật với kỹ thuật cắt ghép thủ công appliqué (kỹ thuật cắt ghép các mảng vải thủ công tạo hiệu ứng hội họa) đặc trưng của Chula, tạo nên các mảng màu và hình khối mang hơi hướng hội họa hiện đại.

Việc trình diễn các thiết kế mang cảm hứng Le Mur trong chính không gian Đại học Đông Dương (cũ, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) được xem như một sự kết nối hữu hình giữa lịch sử mỹ thuật Đông Dương với thời trang hôm nay, đồng thời gợi nhắc tinh thần khai phóng từng hiện diện trong môi trường giáo dục nghệ thuật đầu thế kỷ trước.



Show thời trang thiết kế áo dài của Chula và của sinh viên thiết kế thời trang nhà S được giới thiệu trình diễn tại triển lãm

"Đánh thức" những góc khuất trăm năm của thánh đường tri thức

Bên cạnh trình diễn thời trang, công nghệ video mapping trở thành "chìa khóa" định hình không gian thị giác của triển lãm. Lần đầu tiên, mặt đứng cổ kính của tòa nhà Đại học Đông Dương xưa được biến thành màn chiếu khổng lồ cho một tác phẩm ánh sáng quy mô lớn.

Qua đồ họa và chuyển động ánh sáng, hành trình lịch sử từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay hiện lên sống động trên bề mặt công trình di sản hơn một thế kỷ.

Bên trong tòa nhà, không gian hội trường lịch sử Lê Văn Thiêm cũng lần đầu tiên được thiết kế sắp đặt giả lập một thư viện cổ đã ra đời từ một thế kỷ trước ngay chính tại nơi này để kể lại dòng chảy lịch sử thầm lặng của trường

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội lần này tiếp tục mở ra những đối thoại liên ngành với chính di sản kiến trúc độc đáo của tòa nhà Đại học Đông Dương xưa, cũng như bề dày truyền thống giáo dục đại học xuyên suốt qua hơn một thế kỷ của không gian thánh đường tri thức này.

So với những thử nghiệm trước đó, triển lãm tương tác không gian lần này có sự mở rộng đáng kể cả về số lượng tác giả lẫn quy mô tác phẩm, đồng thời mở ra nhiều không gian mới lần đầu được "đánh thức" để kể chuyện.

Những màn video mapping trong khuôn khổ triển lãm mang đến nhiều ấn tượng thị giác cho người xem

Phía ban tổ chức cho biết, mỗi cụm tác phẩm trong triển lãm đều hướng tới việc tạo ra những đối thoại và nối dài các suy tưởng giàu chất thơ, đồng thời gợi mở nhiều câu hỏi để người xem suy ngẫm.

Theo ban tổ chức, đây là dịp hiếm hoi hội tụ những câu chuyện và thực hành thuộc nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, di sản, giáo dục và công nghệ hiện đại. Qua đó, sự kiện kỳ vọng mở ra những góc nhìn mới về di sản sống trong đô thị, về khả năng ứng dụng công nghệ trong các dự án nghệ thuật đối thoại với di sản, cũng như vai trò của nghệ thuật trong việc phát huy giá trị di sản trong ngành công nghiệp văn hóa, hướng đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Song song với không gian triển lãm ứng tác là chuỗi hoạt động kéo dài gồm tọa đàm, bài giảng đại chúng, trình diễn nghệ thuật đương đại và biểu diễn âm nhạc dành cho cộng đồng. Những hoạt động này cùng góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa giáo dục, di sản và nghệ thuật đương đại trong lòng "thánh đường tri thức" biểu tượng của Hà Nội.