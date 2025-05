Đại học Harvard mở rộng vụ kiện chống Nhà Trắng

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lại

Hôm qua, Reuters công bố kết quả khảo sát thực hiện với Ipsos cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong tuần này đã tăng lên 44%, so với 42% trong giai đoạn 25 - 27.4. Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 với 47% số người ủng hộ, trước khi con số giảm xuống do người Mỹ lo ngại về thương chiến. Bên cạnh đó, khoảng 69% số người được hỏi lo kinh tế suy thoái, so với 76% trong cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện hồi tháng 4. Cũng trong hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và thấp hơn con số 2,4% trong tháng 3, theo AFP.