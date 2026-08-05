Đại học hủy kết quả tuyển sinh, bắt gần 60.000 người thi lại vì nghi gian lận

Ngày 10.8 tới, dự kiến sẽ có hơn 20.000 tân sinh viên chính thức nhập học vào ĐH Tự chủ quốc lập Mexico (UNAM). Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước, ủy ban điều tra do UNAM thành lập kết luận rằng một số thí sinh thi tuyển sinh vào trường này đã gian lận bằng cách dùng điện thoại, nhờ người khác hỗ trợ hay thậm chí là thi hộ trong quá trình làm bài trực tuyến.

Vì vậy, trường quyết định tổ chức thi lại theo hình thức trực tiếp trên giấy với tất cả những thí sinh đã được thông báo trúng tuyển hoặc lẽ ra sẽ đậu nếu áp dụng mức điểm chuẩn trong 5 năm gần đây - tương đương gần 60.000 bạn, đài CNN đưa tin vào ngày 3.8.

Vụ gian lận rúng động giới học thuật

UNAM được cho là biểu tượng của Mexico đương đại và là trung tâm của nhiều phong trào chính trị, xã hội. Trường mở ra cơ hội thăng tiến cho những ai không đủ khả năng học ở các trường tư đắt đỏ, do đó suất học cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi mỗi năm đều ghi nhận hơn 100.000 người dự thi - trong đó 80-90% bạn bị đánh trượt.

Đề thi tuyển sinh ĐH của UNAM gồm 120 câu và thí sinh thường dự thi vào các ngày cuối tuần trong tháng 5, tháng 6 tại thủ đô Mexico City và khu vực lân cận. Tuy nhiên, năm nay UNAM đổi cách tổ chức, lần đầu tiên chuyển sang thi trực tuyến trên máy tính với kỳ vọng giúp kỳ thi công bằng và dễ tiếp cận hơn, nhất là với nhóm thí sinh sống xa thủ đô.

Tổng cộng, năm nay có hơn 158.000 thí sinh dự thi để cạnh tranh 21.962 chỉ tiêu.

Để ngăn ngừa gian lận, trường ĐH này cho biết hệ thống giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ "ghi nhận và lưu lại mọi hành vi, hoạt động của từng thí sinh", đồng thời hỗ trợ các giám thị theo dõi quá trình làm bài. Để làm điều này, trường yêu cầu thí sinh phải bật webcam khi thi.

Song ngay trước thời điểm công bố kết quả thi vào ngày 17.7, UNAM bất ngờ thông báo hủy khoảng 2% số bài thi, tương đương gần 3.000 bài, vì phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, như số bài đạt điểm tuyệt đối cao gấp ba lần những năm trước. Sau đó ít lâu, trường thành lập ủy ban điều tra để làm rõ vụ việc.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chính trị Mexico, trong đó có Tổng thống Claudia Sheinbaum, người cũng là cựu sinh viên của trường. Ông Sheinbaum mới đây đề nghị UNAM phối hợp điều tra với giới chức địa phương.

Trong khi đó, vào thời điểm trước khi thi, hàng loạt video hướng dẫn cách qua mặt hệ thống giám sát của kỳ thi đã xuất hiện trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội. Thí sinh Daniel Flores Miranda kể với CNN rằng có người quen đề nghị bán cho anh một phần mềm có thể tự động giải toàn bộ đề thi với giá 2.500 peso (3,8 triệu đồng).

Dù không sử dụng, Miranda kể anh biết có nhiều người đã mua và gian lận trót lọt.

Một số tài khoản khác thì hướng dẫn thí sinh đặt màn hình máy tính ngoài phạm vi webcam để có thể sử dụng ChatGPT hay các công cụ AI khác. Những tài khoản khác thì khuyên thí sinh giấu tai nghe dưới tóc hoặc thuê người khác làm bài thay ở ngoài khung hình camera.

Đó cũng là nguyên nhân trước khi công bố kết quả chính thức hồi tháng 7, UNAM đã quyết định gửi đơn tố giác hình sự một số cá nhân, doanh nghiệp nước này lên cơ quan liên bang, với cáo buộc cung cấp các dịch vụ gian lận.

Trường nêu hướng xử lý

Trong thư gửi ủy ban điều tra, Territorium Life, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trực tuyến cho UNAM, trình bày nền tảng của họ "vận hành đúng như thiết kế", thêm rằng tính toàn vẹn của kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà cần "sự phối hợp chặt chẽ giữa an ninh công nghệ và an ninh học thuật".

Cho đến nay, nhà trường chưa công bố thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể, tuy nhiên theo tờ The New York Times, trường khẳng định năm học mới vẫn khai giảng theo đúng kế hoạch đã đề ra - tức vào ngày 10.8.

Ông Leonardo Lomelí, Hiệu trưởng UNAM, kêu gọi thí sinh thể hiện "hành vi có đạo đức" trong kỳ thi lại.

"Những âm mưu và toan tính không chỉ gây hại cho nhà trường mà còn cho toàn bộ xã hội, khiến nền tảng xã hội bị xói mòn. Đây là hành vi chúng ta phải loại bỏ", ông nói.

Phản ứng của các thí sinh trước quyết định này hiện khá trái chiều. Một số cho rằng toàn bộ kỳ thi cần được tổ chức lại, trong khi những người khác muốn giữ nguyên kết quả ban đầu. Một tòa nhà tại ĐH Tự chủ quốc lập Mexico ẢNH: FANPAGE UNAM

Đây không phải lần đầu AI bị nghi ngờ liên quan đến các vụ gian lận thi cử. Trước đó, học sinh nước Anh và Hàn Quốc từng bị phát hiện sử dụng kính thông minh tích hợp AI để gian lận trong các kỳ thi quan trọng. Song song đó, nhiều trường ĐH Úc đã phải ngừng sử dụng công cụ phát hiện AI sau khi các hệ thống này liên tục đưa ra kết luận sai lầm.