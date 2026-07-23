Phát hiện hơn 100 thí sinh gian lận trong kỳ thi ngoại ngữ quốc tế

Vụ việc liên quan đến kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK), vốn thu hút hàng trăm nghìn thí sinh mỗi năm và là điều kiện để ứng tuyển, gia hạn visa hoặc để xét tốt nghiệp và tìm việc tại Hàn Quốc. Thực tế, điểm TOPIK gian lận cũng được dùng cho những mục đích này, theo kết quả điều tra.

Tai nghe siêu nhỏ và bộ phát tín hiệu dùng để gian lận trong kỳ thi TOPIK ẢNH: SEOUL METROPOLITAN POLICE AGENCY

Hé lộ đường dây gian lận

Cụ thể, truyền thông Hàn Quốc hôm 21.7 đồng loạt đưa tin Cơ quan Cảnh sát đô thị Seoul đã bắt giữ một đối tượng môi giới là công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc. Người này được cho là đã điều hành toàn bộ quy trình từ đăng ký dự thi đến tổ chức gian lận, thu lợi bất chính khoảng 700 triệu won (12,4 tỉ đồng) và tháng trước vừa bị tuyên phạt 3 năm tù, tờ Yonhap đưa tin.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng khởi tố 112 người khác, bao gồm 101 người thuê dịch vụ gian lận và 11 người thi hộ. Phần lớn các nghi phạm đều là công dân Trung Quốc, theo tờ The Korea Herald.

Theo điều tra, kẻ cầm đầu chính được cho là đang ở Trung Quốc đã đăng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu để tìm khách hàng, cam kết giúp họ đạt điểm TOPIK cao.

Tiếp tay cho kẻ này, đối tượng môi giới tại Hàn Quốc nêu trên, vốn từng học ngành kỹ thuật máy tính ở một ĐH Hàn Quốc, chịu trách nhiệm thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký dự thi. Người này thậm chí còn tự thiết kế phần mềm tự động đặt chỗ theo nguyện vọng của khách hàng.

Với những trường hợp muốn thuê thi hộ, đường dây tuyển người có ngoại hình giống khách hàng rồi làm giả giấy tờ tùy thân để người thi hộ vào phòng thi trót lọt. Còn với những khách hàng muốn tự đi thi, đường dây sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết, trong đó có bộ phát tín hiệu giấu dưới cổ và tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai để thí sinh trực tiếp nghe đáp án trong lúc làm bài.

Những thí sinh gian lận còn mang theo hai điện thoại. Trong đó, một chiếc nộp cho giám thị trước khi thi theo quy chế và chiếc còn lại giấu kín để kết nối với bộ phát tín hiệu và tai nghe.

Hình ảnh trích từ camera giám sát cho thấy một đối tượng nghi là người vận chuyển đang giao các thiết bị điện tử phục vụ gian lận cho khách hàng ở phía đông Seoul vào tháng 11.2025

ẢNH: SEOUL METROPOLITAN POLICE AGENCY

Hiện, cảnh sát vẫn chưa xác định được đường dây này đã lấy đề thi hoặc đáp án từ đâu để truyền cho thí sinh. Cảnh sát cũng đang truy tìm kẻ cầm đầu được cho là đang ở Trung Quốc cùng hai đối tượng chịu trách nhiệm phân phát các thiết bị điện tử phục vụ gian lận tại Hàn Quốc.

Theo điều tra, khách hàng phải trả từ 10.000-35.000 nhân dân tệ (38-135 triệu đồng) để sử dụng dịch vụ gian lận, tùy hình thức là nhận đáp án qua thiết bị thu-phát tín hiệu hay thuê người trực tiếp thi hộ. Đường dây này đã hoạt động từ tháng 10.2021 đến tháng 11.2025.

Sẽ siết chặt quản lý "đầu vào"

Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Giáo dục quốc tế Hàn Quốc (NIIED) hôm 21.7 cho biết sẽ thông báo vụ việc tới các trường ĐH có liên quan và yêu cầu xem xét biện pháp xử lý, có thể tính tới phương án hủy kết quả tuyển sinh, thu hồi bằng hoặc yêu cầu hoàn trả học bổng. Đồng thời, cơ quan này thông tin sẽ bổ sung nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trong thời gian tới, gồm siết chặt quy định giấy tờ tùy thân và tăng mức phạt với những thí sinh dùng giấy tờ giả.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng dự kiến xếp các hành vi thi hộ, làm lộ đề thi và dùng thiết bị điện tử công nghệ cao vào nhóm vi phạm nghiêm trọng để áp dụng chế tài mạnh hơn. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc và các cơ quan chức năng khác sẽ xem xét xử lý những trường hợp đã được cấp tư cách lưu trú dựa trên điểm TOPIK gian lận.

Trong năm nay, NIIED - đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức TOPIK - cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến để phát hiện các thiết bị kết nối Bluetooth, như tai nghe siêu nhỏ và kính tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định vụ án đã cho thấy những lỗ hổng trong công tác tổ chức thi, nhất là việc chỉ dựa vào mắt thường để phát hiện giấy tờ giả và thiết bị điện tử được ngụy trang để gian lận.

Do đó, các điều tra viên đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu áp dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt để xác minh danh tính thí sinh và bổ sung máy dò kim loại tại các điểm thi.

Ở Việt Nam, IIG Việt Nam là đại diện quốc gia đã được NIIED ủy quyền triển khai bài thi TOPIK kể từ đầu năm 2023, với nhiều điểm thi trên cả nước. Từ năm nay, TOPIK cũng lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT cho phép sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ, là một trong số 22 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được công nhận bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung... Để được miễn thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu thí sinh đạt ít nhất cấp độ 3 (TOPIK 3), tương đương mốc B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - cũng là chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ THPT. Trong khi đó, cấp độ tối đa của TOPIK ở thời điểm hiện tại là 6. Gần 116.000 người Việt du học Hàn Quốc tính đến tháng 1.2026 và người Việt là nhóm du học sinh đông nhất trong số khoảng 305.000 sinh viên quốc tế tại nước này, theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhiều năm qua đều chỉ ra rằng người Việt du học đông nhất ở các chương trình học tiếng, sau đó là hệ cử nhân. Thực tế này cho thấy nhu cầu thi TOPIK của người Việt ở mức đáng kể, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.



