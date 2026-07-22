Trưởng điểm thi Trường THPT Lương Tài mong sớm làm rõ tố cáo gian lận

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh liên quan tới điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Một góc khuôn viên Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ẢNH: FANPAGE NHÀ TRƯỜNG

Theo đó, ông H.Đ.L, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài bị tố bố trí giám thị hỗ trợ giải đề môn toán và môn tiếng Anh cho thí sinh là con gái ông.

Thông tin mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L. trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, điểm thi Trường THPT Lương Tài có 4 đơn vị được phân công làm nhiệm vụ trong ban coi thi, gồm Trường THPT Thuận Thành số 1 (10 cán bộ), Trường THPT Lê Văn Thịnh (20 cán bộ), Trường THPT Quế Võ số 1 (22 cán bộ); 44 cán bộ là giáo viên từ các trường THCS.

Điểm thi này có 3 phó trưởng điểm, trong đó có 1 phó trưởng điểm là hiệu phó Trường THPT Lương Tài.

Thư ký điểm thi tại đây có 5 người, trong đó có 3 người là giáo viên Trường THPT Lương Tài, cụ thể: 1 giáo viên của tổ toán - tin, 1 giáo viên là tổ phó tổ lý - hóa - công nghệ công nghiệp, 1 giáo viên thuộc tổ tổng hợp.

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa lên tiếng

Ngày 22.7, Thanh Niên đã có trao đổi với ông Lê Nho Duy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) là trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Lương Tài.

Ông cho biết, bản thân "bất ngờ" với tố cáo trên mạng xã hội tại điểm thi này. Ông cho hay, trong thời gian tổ chức thi, qua nắm bắt và kiểm tra cũng như thông tin từ các bộ phận đều đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

"Khi nắm bắt thông tin, chúng tôi cũng đã phối hợp với sở GD-ĐT cũng như với cơ quan công an để xác minh một số thông tin.

Chúng tôi cũng đã báo cáo, tường trình với Sở GD-ĐT Bắc Ninh. Các bộ phận liên quan từ trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, giám sát, các thầy cô giám thị được phân công ở phòng thi bị phản ánh đã làm việc với Sở GD-ĐT và có những tường trình độc lập", ông Duy thông tin.

Phó hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành 1 mong muốn, các lực lượng chức năng vào cuộc, xác minh và sớm làm rõ sự việc.