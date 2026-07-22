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Giáo dục

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa lên tiếng

Văn Chung
Văn Chung
Ông H.Đ.L, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết ông đã báo cáo sự việc và nhà trường đã báo cáo bằng văn bản tới Sở GD-ĐT Bắc Ninh, cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái ông H.Đ.L. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn toán và tiếng Anh cho con gái ông L.

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa lên tiếng- Ảnh 1.

Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

ẢNH: TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI

Thông tin mạng xã hội cho biết, thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái vị hiệu phó trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Sáng 22.7, trao đổi với Thanh Niên, ông H.Đ.L, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, liên quan đến sự việc, ông đã báo cáo và nhà trường đã báo cáo bằng văn bản tới Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh và đề nghị phóng viên liên hệ hai đơn vị để lấy thông tin.

Theo quyết định ngày 3.6.2026 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, tại điểm thi Trường THPT Lương Tài có 120 nhân sự được phân công trong ban coi thi, gồm 1 trưởng điểm thi, 3 phó trưởng điểm, 5 thư ký cùng đội ngũ các thầy cô làm nhiệm vụ giám thị, bộ phận an ninh, bảo vệ, phục vụ và y tế.

Trong số này, Trường THPT Lương Tài có 4 nhân sự, gồm: 1 phó hiệu trưởng là phó trưởng điểm, 3 thư ký là 3 giáo viên.

Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó ở Bắc Ninh

Trước đó, ngày 21.7, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được phản ánh từ mạng xã hội về điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Lương Tài, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng giáo dục làm việc với các bên có liên quan.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, để có kết luận cuối cùng, sở và Trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.

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