Nhiều vụ thí sinh 'tố' giám thị tiếp tay gian lận thi cử

Nếu như sai phạm ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị vạch trần vì dữ liệu điểm thi bất thường thì ở nhiều tỉnh, thành khác, thí sinh cùng phòng thi lên tiếng tố giám thị sai phạm trong khâu coi thi.

Trong đó, đầu tiên là vụ việc phản ánh trên mạng xã hội ngay sau kỳ thi về việc giám thị có hành vi vi phạm tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh và sau đó đã quyết định xử lý kỷ luật 3 cán bộ, giáo viên liên quan. Trong đó, giám thị 2 là ông Tô Văn Tiến, giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông (giám thị 2) đã đứng gần một thí sinh, đề nghị em trao đổi, giúp đỡ một em khác làm bài; thậm chí xem đáp án để nhắc. Thí sinh này sau đó chia sẻ trong nhóm lớp, cho biết bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình thi.

Những thông tin tố cáo trên mạng xã hội về việc giám thị tiếp tay cho vi phạm thi cử ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lý do là ông Tiến đã được bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả, nhờ giúp đỡ con trai thi ở phòng này nếu được phân công. Giám thị 1 là bà Vũ Ngọc Hà (giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình) tuy đứng gần, không có sự tác động nào, nhưng cũng không ngăn chặn ông Tiến, không báo cáo lãnh đạo điểm thi về sự việc.

Với thí sinh, Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho rằng dù được giám thị gợi ý đáp án nhưng thí sinh không nghe, không muốn xem bài bạn, giữ nguyên phương án làm bài của mình nên bài thi của thí sinh đó vẫn được chấm bình thường, không bị trừ hay hủy kết quả.

Tương tự, tại Quảng Trị, tin nhắn phản ánh đến fanpage của Bộ GD-ĐT và được thí sinh tố cáo chụp lại đăng ẩn danh lên mạng xã hội về việc tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người đăng bài cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi mất trật tự.

Đáng chú ý, bài đăng nêu tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dự thi và cho rằng giám thị đã chỉ bài cho thí sinh này. Người phản ánh đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc xác minh để đảm bảo công bằng cho kỳ thi.

Ngay sau khi xuất hiện những thông tin trên, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dù xác nhận con trai mình thi tại phòng thi 61 nhưng khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh là không đúng sự thật và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như nhà trường.

Đến ngày 19.7, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại Cà Mau, cũng từ thông tin tố giác trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố giác, cho biết thí sinh T.T.Q, học lớp 12A1 Trường THPT Hồ Thị Kỷ, đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán. Dù vậy, giám thị coi thi không phát hiện dù nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc. Sau khi có người phản ánh với nhà trường, điện thoại của thí sinh T.T.Q bị thu giữ.

Kết quả xác minh thông tin 'tố' gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình

Ngày 20.7, Sở GD-ĐT Cà Mau thông tin, thí sinh T.T.Q đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi môn toán. Thí sinh Q. cho biết, do ngồi ở góc phòng, bị che khuất tầm nhìn nên cán bộ coi thi không phát hiện hành vi vi phạm.

Tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng đang xác minh thông tin phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội và gửi tin nhắn trên fanpage của Bộ GD-ĐT về việc một thủ khoa tổ hợp D01 của tỉnh, con của Hiệu phó Trường THPT Lương Tài được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề thi môn toán và tiếng Anh, tại điểm thi Trường THPT Lương Tài.

Kết quả, thí sinh này đạt 10 môn toán, 9,75 môn tiếng Anh. Bên cạnh đó, một thí sinh khác tên N.T.T.Ng dự thi cùng phòng, được cho là mất gốc kiến thức môn toán (thi thử được 2 - 4 điểm) nhưng vì được ngồi thi gần thí sinh trên và chép lại bài đã đạt 9,5 điểm toán.

Khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, Hiệu phó Trường THPT Lương Tài cũng đã lên tiếng xác nhận có con dự thi nhưng khẳng định thông tin tố cáo là sai sự thật.

Trước đó, các thông tin tố giác, nghi vấn gian lận thi cử cũng đã diễn ra tại nhiều tỉnh như: Lào Cai, Phú Thọ, Đắk Lắk. Sau quá trình rà soát, cơ quan chức năng lập tức có động thái kiểm tra, xác minh nhưng đưa ra khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật hoặc chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.