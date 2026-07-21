Một cựu giáo viên muốn tặng lương hưu cho người tố cáo tiêu cực thi ở Quảng Trị

Ngày 21.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thái Quốc Khánh (65 tuổi nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết ông sẵn sàng tặng toàn bộ số tiền lương hưu trong tháng 8 cho người đã tố cáo những sai phạm, gian lận liên quan đến điểm thi ở Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa).

Ông Khánh muốn dành tặng tiền lương hưu trong tháng 8 cho người tố cáo gian lận ở điểm thi Trường THPT Lê Trực ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Theo ông Khánh, sau vụ việc liên quan đến gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, ông bày tỏ sự khâm phục và mong muốn tặng toàn bộ số tiền lương hưu trong tháng 8 (hơn 13 triệu đồng) của mình cho người đã đứng ra tố cáo.

"Nhiều người bức xúc với hành vi tiêu cực nhưng không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo. Hành động của người đã tố giác hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua ở điểm thi Trường THPT Lê Trực là rất dũng cảm", ông Khánh nói.

Khi còn đương chức, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm, ông đều tự bỏ tiền túi tặng mỗi học sinh tham gia thi 10.000 đồng với lời chúc các học sinh thi tốt, đạt điểm 10.

"Đó là cách mà khi còn làm việc, tôi đã làm để động viên tinh thần các em. Còn việc giúp đỡ các em bằng cách hướng dẫn, chỉ bài trong giờ thi thì quá thiếu công bằng và gây bức xúc", ông Khánh nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có đề cập đến con của hiệu trưởng nhà trường dự thi tại điểm thi này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đồng thời xác minh các nội dung phản ánh.

Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

