Giáo dục

Đại học lên lịch nghỉ lễ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5

Hà Ánh
Hà Ánh
23/03/2026 17:42 GMT+7

Một đại học (ĐH) tại TP.HCM lên lịch nghỉ lễ dài 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất đất nước 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 nhờ kết hợp hình thức học tập, làm việc trực tuyến.

ĐH Kinh tế TP.HCM lên lịch nghỉ lễ kết hợp học tập trực tuyến dài 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5

ảnh: T.K

Chiều nay (23.3), ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo lịch nghỉ lễ dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (tức ngày 10.3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 năm 2026.

Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, viên chức, người lao động, người học được nghỉ 2 ngày (26 và 27.4). Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là chủ nhật, trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên viên chức, người lao động, người học được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp là thứ hai (ngày 27.4).

Ngày Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế Lao động (1.5) viên chức, người lao động, người học được nghỉ 2 ngày (30.4 và 1.5).

Ngoài ra, ĐH này còn chuyển hoạt động giảng dạy, học tập sang hình thức trực tuyến; làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến vào những ngày trước đó. Cụ thể, các ngày 25.4, 28.4, 29.4, 2.5, 3.5 trường cho phép giảng viên, người học thực hiện giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến và không tổ chức lịch thi. Các lớp thực hành, thí nghiệm không thể học trực tuyến được nghỉ và tổ chức dạy bù.

Ngày 28 và 29.4, viên chức, người lao động khối quản lý thực hiện chế độ làm việc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động bố trí nhân sự trực phù hợp nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý công việc, bảo đảm mọi hoạt động của trường được duy trì liên tục, thông suốt và hiệu quả.

Thông báo của ĐH Kinh tế TP.HCM cũng nêu rõ, Ban Đào tạo, các khoa/viện đào tạo chủ động bố trí kế hoạch dạy bù, thi bù để không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của trường. Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ kế hoạch đào tạo, thời gian giảng dạy theo lịch giảng của giảng viên, thực hiện chế độ làm việc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp của viên chức, người lao động khối quản lý bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Với kế hoạch như trên, ĐH Kinh tế TP.HCM cho phép người lao động và người học được linh hoạt nghỉ lễ, không cần đến trường liên tiếp 9 ngày nhờ kết hợp hình thức học tập và làm việc trực tuyến.

Trước ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo chính thức về việc nghỉ lễ 6 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5 năm 2026. Cụ thể, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gồm 2 ngày nghỉ (26 và 27.4); ngày Thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), gồm 4 ngày nghỉ liên tục, từ 30.4 đến hết 3.5.

