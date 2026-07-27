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Giáo dục

Đại học Trà Vinh có 29 chương trình giáo dục đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Nam Long
Nam Long
Đại học Trà Vinh vừa có thêm 3 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, nâng tổng số chương trình đạt kiểm định quốc tế lên 29 chương trình.

Ngày 27.7, tin từ Đại học Trà Vinh (TVU) cho biết, trường vừa có thêm 3 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, gồm kỹ thuật phục hồi chức năng, bác sĩ y khoa và điều dưỡng (tái đánh giá) thuộc Trường Y – Dược.

Đại học Trà Vinh có 29 chương trình giáo dục đạt chuẩn kiểm định quốc tế - Ảnh 1.

Đại học Trà Vinh có 29 chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế

ảnh: nam long

Kết quả này nâng tổng số chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của TVU lên 29, góp phần đưa nhà trường vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có nhiều chương trình đạt chuẩn quốc tế.

Theo PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh, việc có thêm 3 chương trình đạt chuẩn AUN-QA là minh chứng cho chiến lược lấy chất lượng làm nền tảng và người học làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo; đồng thời là động lực để trường không ngừng cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế. 

Đến tháng 7.2026, TVU có 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, gồm 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu); 14 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á) và 4 chương trình đạt chuẩn ABET (Mỹ). Kết quả này góp phần giúp Đại học Trà Vinh từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học ứng dụng định hướng quốc tế, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

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