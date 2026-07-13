Đại học Trà Vinh xét tuyển cao nhất 22 điểm

Ngày 13.7, Đại học Trà Vinh chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026 với phổ điểm dao động từ 15 đến 22 áp dụng cho 49 ngành đào tạo, cùng 4 phương thức xét tuyển.

Đại học Trà Vinh công bố điểm xét tuyển từ 15 - 22 ảnh: nam long

Theo công bố từ Hội đồng tuyển sinh Đại học Trà Vinh, điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ là có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ mức điểm sàn trở lên (trong đó, đối với phương thức xét học bạ hoặc V-SAT, điểm số sẽ được quy đổi về điểm thi tương ứng).

Cụ thể, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ được quy định rõ cho từng nhóm ngành như sau:

Ngành y khoa, răng – hàm – mặt là 22 điểm; ngành dược học và ngành luật 22 điểm; các ngành khối sức khỏe còn lại gồm: điều dưỡng, y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học 18 điểm và tất cả các ngành đào tạo còn lại là 15 điểm.

Hiện tại, Đại học Trà Vinh triển khai đồng bộ 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ THPT dựa trên điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và 12 của tối thiểu 3 môn học (theo thang điểm 30).

Nhiều khối ngành miễn học phí năm thứ nhất ảnh: nam long

Trường hợp nếu thí sinh không học đủ 6 học kỳ cấp THPT do thay đổi môn học, trường sẽ linh hoạt sử dụng kết quả học tập môn khác của ngành gần lĩnh vực để thay thế (Không áp dụng phương thức này cho ngành y khoa, răng – hàm – mặt và dược học); xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT do Đại học Trà Vinh tổ chức. Trường xét tổng điểm 3 môn thi trong cùng một đợt thi và xét điểm kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác (như Đại học Cần Thơ...) tổ chức trong năm.

Bên cạnh các chính sách học tập theo quy định, năm 2026, Đại học Trà Vinh dành tặng nhiều chính sách học bổng cho tân sinh viên năm 2026 như miễn 100% học phí năm thứ nhất cho các ngành bảo vệ thực vật, công nghệ kỹ thuật hóa học, công tác xã hội, hóa dược, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, y tế công cộng, công nghệ sinh học, chính trị học, trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật môi trường, công nghệ nông nghiệp, tâm lý học và chuyên ngành khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

Học bổng cho thí sinh đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với mức thưởng từ 5 đến 50 triệu đồng tùy theo cấp thi (bộ, khu vực, tỉnh).