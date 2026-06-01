Giáo dục

Đại học Trà Vinh miễn học phí năm nhất cho tân sinh viên 13 ngành học

01/06/2026 14:41 GMT+7

ĐH Trà Vinh tiếp tục công bố hàng loạt chính sách học bổng, nổi bật là miễn 100% học phí năm thứ nhất cho tân sinh viên ở 13 ngành học xu hướng.

Ngày 1.6 theo thông tin từ ĐH Trà Vinh, năm 2026, trường tuyển sinh 49 ngành học thuộc nhóm lĩnh vực đào tạo như: Nông nghiệp – thủy sản; kỹ thuật công nghệ; khoa học sức khỏe; kinh tế, luật, logistic và quản trị; sư phạm; hóa ứng dụng; ngoại ngữ, du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn; công nghệ sinh học, môi trường; ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ; quản lý thể dục thể thao, lý luận chính trị... Trường cũng mở thêm 2 ngành mới là tâm lý học và công nghệ nông nghiệp.

Nhiều chính sách miễn, giảm học phí ở ĐH Trà Vinh năm học mới

Đáng chú ý, các ngành mũi nhọn dẫn dắt làn sóng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, kỹ thuật môi trường, công nghệ nông nghiệp, khối ngành chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội (như hóa dược, y tế công cộng, tâm lý học, công tác xã hội) và khối ngành nông nghiệp, sinh học, xây dựng (như bảo vệ thực vật, công nghệ kỹ thuật hóa học, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, công nghệ sinh học, chính trị học) sẽ miễn 100% học phí năm đầu cho sinh viên...

ĐH Trà Vinh cũng quyết định cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho các nữ sinh đăng ký xét tuyển, nhập học các khối ngành kỹ thuật như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật ô tô và công nghệ kỹ thuật hóa.

Sinh viên đạt các giải thưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 50 triệu đồng

Ngoài ra, ĐH Trà Vinh cũng dành quỹ học bổng dành cho tân sinh viên từng đạt giải tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các cấp; trong đó, cấp bộ và tương đương trở lên được thưởng từ 20-50 triệu đồng; cấp khu vực 10-25 triệu đồng và cấp tỉnh/trường từ 5-10 triệu đồng. Mức thưởng này áp dụng cho tất cả các thành viên của đội thi đạt giải kèm theo  học bổng miễn 100% học phí năm thứ nhất.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc ĐH Trà Vinh, cho biết, chính sách đồng hành của nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận giáo dục đại học; đồng thời tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập, yên tâm rèn luyện và theo đuổi ước mơ.

Đại học Việt Nam miễn học phí, cấp sinh hoạt phí thu hút sinh viên quốc tế

Để thu hút sinh viên quốc tế đến theo học, một đại học (ĐH) của Việt Nam triển khai miễn học phí, cấp sinh hoạt phí cho sinh viên quốc tế.

