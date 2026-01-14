Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam dự kiến tổ chức đầu tháng 5

Chiều 14.1, Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X đã diễn ra tại Hà Nội.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI ẢNH: HOÀI NAM

Tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, vào đầu tháng 5.2026 (trước ngày 15.5.2026), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội, tổng số đại biểu tham dự dự kiến khoảng 1.250 người, trong đó có khoảng 1.000 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động mới của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2031.

Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị ẢNH: HOÀI NAM

Đại hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới như: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Báo cáo chính trị trình đại hội; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Đại hội.

Đáng chú ý, dự kiến Tổng Bí thư sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X đối với các dự thảo văn bản và tờ trình trình Ủy ban Trung ương cho ý kiến.

Theo báo cáo, đa số ý kiến thống nhất, đồng tình cao với các dự thảo văn bản và công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của toàn hệ thống Mặt trận trong năm 2025, nhất là việc MTTQ các cấp đã chủ động, quyết liệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo mô hình mới, đồng thời triển khai khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hệ thống Mặt trận cần tập trung cao độ để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.