Đài Loan lần đầu thử nghiệm tàu ngầm nội địa

Chương trình tàu ngầm nội địa là một phần then chốt trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng phòng vệ của Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo, theo Reuters ngày 30.1.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm Narwhal tại Cao Hùng, Đài Loan hồi tháng 9.2023 ẢNH: REUTERS

Dự án này đã tận dụng chuyên môn và công nghệ từ nhiều bên, trong đó có Mỹ và Anh, được xem là một bước đột phá đáng kể đối với Đài Loan.

Ngày 29.1, Tập đoàn đóng tàu CSBC (Đài Loan) - đơn vị chủ trì dự án và dự kiến đóng tổng cộng 8 tàu ngầm - cho biết chiếc tàu đầu tiên, mang tên Narwhal, đã hoàn tất cuộc thử nghiệm dưới nước đầu tiên trên biển. Theo CSBC, tàu đã tiến hành "thử nghiệm định vị dưới nước tại vùng nước nông" ngoài khơi cảng Cao Hùng, miền nam Đài Loan.

"Tàu ngầm là năng lực chiến lược quan trọng, mang tính răn đe cao", CSBC nhấn mạnh trong tuyên bố sau đợt thử nghiệm.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu ngầm Narwhal sẽ được bàn giao cho hải quân Đài Loan vào năm 2024, bổ sung vào lực lượng hiện có gồm 2 tàu ngầm mua từ Hà Lan vào thập niên 1980. Tuy nhiên, chương trình đã bị chậm tiến độ.

CSBC cho biết dự án tàu ngầm nội địa của Đài Loan đã phải đối mặt với nhiều thách thức do "những hạn chế trong môi trường quốc tế và áp lực từ phía Trung Quốc".

Chính quyền Đài Loan kỳ vọng sẽ đưa vào biên chế ít nhất 2 tàu ngầm tự phát triển vào năm 2027 và có thể trang bị tên lửa cho các phiên bản sau này. Chiếc tàu đầu tiên có vốn đầu tư khoảng 49,36 tỉ Đài tệ (tương đương 1,58 tỉ USD), sử dụng hệ thống tác chiến do nhà thầu Lockheed Martin cung cấp và được trang bị ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất.

UAV quân đội Trung Quốc đã tiến sát Đài Loan đến mức nào?

Trong những năm gần đây, Đài Loan tập trung hiện đại hóa phòng vệ theo hướng "xung đột bất đối xứng", ưu tiên các hệ thống cơ động và linh hoạt như tàu ngầm, máy bay không người lái và tên lửa gắn trên xe tải nhằm đối phó với đối thủ vượt trội về quy mô.

Tháng 11.2025, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố chính quyền của ông sẽ chi thêm 40 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng.