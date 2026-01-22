Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đài Loan nới quyền làm việc và khả năng định cư cho du học sinh

Ngọc Long
Ngọc Long
22/01/2026 19:56 GMT+7

Đây là một số quy định mới nhằm giúp vùng lãnh thổ này thu hút thêm nhân tài, chính thức có hiệu lực từ tháng 1.2026, theo Hội đồng Phát triển Đài Loan (NDC).

Đài Loan nới quyền làm việc và khả năng định cư cho du học sinh - Ảnh 1.

Du học sinh Việt tham gia lễ hội văn hóa quốc tế tại một trường ĐH Đài Loan, tháng 3.2025

ẢNH: NSYSU

Theo tài liệu giải thích từ NDC, một trong những thay đổi nổi bật là du học sinh tại các ĐH Đài Loan được phép tìm việc, đi làm trong tối đa 2 năm sau khi tốt nghiệp mà không cần phải xin giấy phép lao động như trước. Đây được xem là một trong những quy định cải tiến nhất, đặc biệt trong bối cảnh nhiều điểm đến du học phổ biến khác như Mỹ, Anh, Úc... đều đã ra chính sách tương tự từ lâu.

Song song đó, công dân nước ngoài đã tốt nghiệp từ 200 ĐH hàng đầu thế giới trong 5 năm qua cũng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở có thời hạn 2 năm. Trước đây, những trường hợp này phải được một công ty tại Đài Loan bảo lãnh mới có thể làm việc hợp pháp, hoặc phải đạt được một số điểm nhất định trong hệ thống cư trú mới có thể tự xin giấy phép lao động.

Đài Loan nới quyền làm việc và khả năng định cư cho du học sinh - Ảnh 2.

Trường ĐH Đài Loan thành lập trung tâm tư vấn việc làm cho sinh viên quốc tế vào năm 2025

ẢNH: NSYSU

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tuyển dụng ngay sinh viên tốt nghiệp từ các trường top 1.500 ĐH hàng đầu thế giới, thay vì phải đợi ứng viên có đủ 2 năm kinh nghiệm như trước. Việc xác định thứ hạng của các trường ĐH được dựa trên một trong 3 bảng xếp hạng toàn cầu của các tổ chức: Times Higher Education, QS và US News & World Report.

Quy định thường trú của Đài Loan cũng rộng cửa hơn với nhân tài từ nước ngoài. Nếu như trước đây, các bạn cần phải làm việc 5 năm tại Đài Loan mới có thể xin tư cách thường trú nhân, thì nay số năm yêu cầu sẽ lần lượt được giảm 1, 2 hoặc 3 nếu đương đơn lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc sau ĐH từ các trường Đài Loan.

Hơn nữa, các "chuyên gia nước ngoài đặc biệt", tức những cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn nhất định về thu nhập hoặc kinh nghiệm làm việc, trong một số trường hợp có thể xin thẻ thường trú chỉ sau một năm ở Đài Loan. Song song đó, vợ hoặc chồng của các chuyên gia này cũng được tự do tìm việc làm thay vì phải phụ thuộc vào giấy phép lao động do chủ doanh nghiệp bảo lãnh.

Chuyên gia nước ngoài chưa có thẻ thường trú còn được tham gia chế độ hưu trí mới, trong khi những người có thẻ thường trú được đăng ký vào hệ thống bảo hiểm việc làm.

Ngoài ra, dự kiến từ 30.6 tới, chuyên gia nước ngoài sẽ lần đầu tiên được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, chính sách trên chỉ áp dụng cho những ai đã có thẻ thường trú và sống ở Đài Loan ít nhất 10 năm.

Các biện pháp mới này nằm trong khuôn khổ luật Tuyển dụng và sử dụng chuyên gia nước ngoài sửa đổi được thông qua vào năm ngoái. Phát biểu trước báo giới vào tuần trước, ông Jan Fang-guan, người có trách nhiệm của NCD, thông tin kể từ khi luật bắt đầu có hiệu lực hồi năm 2018, Đài Loan đã cung cấp "nhiều lựa chọn thuận tiện hơn" về visa, định cư, việc làm và ưu đãi thuế cho người nước ngoài.

Nhờ vậy, số lượng chuyên gia nước ngoài tại Đài Loan đã "tăng đáng kể", từ khoảng 30.000 lên gần 80.000 người, đài CNA dẫn phát ngôn từ ông Jan. Ông nhấn mạnh các sửa đổi mới áp dụng nhằm đảm bảo nhân tài nước ngoài có môi trường làm việc thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc ở Đài Loan. Việc này sẽ bắt đầu từ lúc nhân tài đó phát triển sự nghiệp, mở rộng sang đời sống gia đình và kéo dài đến tận khi nghỉ hưu.

Dịp này, chính quyền Đài Loan cũng ra mắt cổng thông tin mới tên là Talent Taiwan để tập hợp các nội dung cập nhật nhất về visa, việc làm, định cư... tại Đài Loan cho du học sinh.

Hiện có 39.695 người Việt Nam học tại Đài Loan và con số này đông nhất trong nhóm sinh viên quốc tế. Xu hướng người Việt du học Đài Loan cũng tăng mạnh trong những năm gần đây, khi từ 2019-2021 con số chỉ tăng từ hơn 17.000-hơn 18.000, nhưng từ 2021-2024 tăng từ hơn 18.000 đến gần 40.000, hơn gấp đôi. Việt Nam cũng là một trong 3 thị trường được Đài Loan triển khai chương trình học bổng toàn phần INTENSE, với hàng trăm suất.

Tin liên quan

Đài Loan 'rộng cửa' du học, cơ hội làm việc ở tập đoàn đa quốc gia

Đài Loan 'rộng cửa' du học, cơ hội làm việc ở tập đoàn đa quốc gia

Đó là khẳng định của GS-TS Lâm Vi Chí, Trưởng phòng Giáo dục kiêm Tham tán giáo dục của Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM (TECO), trong buổi phỏng vấn với Thanh Niên về cơ hội du học Đài Loan.

Từ hôm nay, kỳ thi tiếng Anh phổ biến thế giới đổi cấu trúc đề, thang điểm

Anh xem Việt Nam là thị trường xuất khẩu giáo dục trọng điểm

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan du học sinh Du học Đài Loan Định cư tốt nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận