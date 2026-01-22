Đài Loan nới quyền làm việc và khả năng định cư cho du học sinh

Du học sinh Việt tham gia lễ hội văn hóa quốc tế tại một trường ĐH Đài Loan, tháng 3.2025 ẢNH: NSYSU

Theo tài liệu giải thích từ NDC, một trong những thay đổi nổi bật là du học sinh tại các ĐH Đài Loan được phép tìm việc, đi làm trong tối đa 2 năm sau khi tốt nghiệp mà không cần phải xin giấy phép lao động như trước. Đây được xem là một trong những quy định cải tiến nhất, đặc biệt trong bối cảnh nhiều điểm đến du học phổ biến khác như Mỹ, Anh, Úc... đều đã ra chính sách tương tự từ lâu.

Song song đó, công dân nước ngoài đã tốt nghiệp từ 200 ĐH hàng đầu thế giới trong 5 năm qua cũng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở có thời hạn 2 năm. Trước đây, những trường hợp này phải được một công ty tại Đài Loan bảo lãnh mới có thể làm việc hợp pháp, hoặc phải đạt được một số điểm nhất định trong hệ thống cư trú mới có thể tự xin giấy phép lao động.

Trường ĐH Đài Loan thành lập trung tâm tư vấn việc làm cho sinh viên quốc tế vào năm 2025 ẢNH: NSYSU

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tuyển dụng ngay sinh viên tốt nghiệp từ các trường top 1.500 ĐH hàng đầu thế giới, thay vì phải đợi ứng viên có đủ 2 năm kinh nghiệm như trước. Việc xác định thứ hạng của các trường ĐH được dựa trên một trong 3 bảng xếp hạng toàn cầu của các tổ chức: Times Higher Education, QS và US News & World Report.

Quy định thường trú của Đài Loan cũng rộng cửa hơn với nhân tài từ nước ngoài. Nếu như trước đây, các bạn cần phải làm việc 5 năm tại Đài Loan mới có thể xin tư cách thường trú nhân, thì nay số năm yêu cầu sẽ lần lượt được giảm 1, 2 hoặc 3 nếu đương đơn lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc sau ĐH từ các trường Đài Loan.

Hơn nữa, các "chuyên gia nước ngoài đặc biệt", tức những cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn nhất định về thu nhập hoặc kinh nghiệm làm việc, trong một số trường hợp có thể xin thẻ thường trú chỉ sau một năm ở Đài Loan. Song song đó, vợ hoặc chồng của các chuyên gia này cũng được tự do tìm việc làm thay vì phải phụ thuộc vào giấy phép lao động do chủ doanh nghiệp bảo lãnh.

Chuyên gia nước ngoài chưa có thẻ thường trú còn được tham gia chế độ hưu trí mới, trong khi những người có thẻ thường trú được đăng ký vào hệ thống bảo hiểm việc làm.

Ngoài ra, dự kiến từ 30.6 tới, chuyên gia nước ngoài sẽ lần đầu tiên được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc dài hạn. Tuy nhiên, chính sách trên chỉ áp dụng cho những ai đã có thẻ thường trú và sống ở Đài Loan ít nhất 10 năm.

Các biện pháp mới này nằm trong khuôn khổ luật Tuyển dụng và sử dụng chuyên gia nước ngoài sửa đổi được thông qua vào năm ngoái. Phát biểu trước báo giới vào tuần trước, ông Jan Fang-guan, người có trách nhiệm của NCD, thông tin kể từ khi luật bắt đầu có hiệu lực hồi năm 2018, Đài Loan đã cung cấp "nhiều lựa chọn thuận tiện hơn" về visa, định cư, việc làm và ưu đãi thuế cho người nước ngoài.

Nhờ vậy, số lượng chuyên gia nước ngoài tại Đài Loan đã "tăng đáng kể", từ khoảng 30.000 lên gần 80.000 người, đài CNA dẫn phát ngôn từ ông Jan. Ông nhấn mạnh các sửa đổi mới áp dụng nhằm đảm bảo nhân tài nước ngoài có môi trường làm việc thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc ở Đài Loan. Việc này sẽ bắt đầu từ lúc nhân tài đó phát triển sự nghiệp, mở rộng sang đời sống gia đình và kéo dài đến tận khi nghỉ hưu.

Dịp này, chính quyền Đài Loan cũng ra mắt cổng thông tin mới tên là Talent Taiwan để tập hợp các nội dung cập nhật nhất về visa, việc làm, định cư... tại Đài Loan cho du học sinh.

Hiện có 39.695 người Việt Nam học tại Đài Loan và con số này đông nhất trong nhóm sinh viên quốc tế. Xu hướng người Việt du học Đài Loan cũng tăng mạnh trong những năm gần đây, khi từ 2019-2021 con số chỉ tăng từ hơn 17.000-hơn 18.000, nhưng từ 2021-2024 tăng từ hơn 18.000 đến gần 40.000, hơn gấp đôi. Việt Nam cũng là một trong 3 thị trường được Đài Loan triển khai chương trình học bổng toàn phần INTENSE, với hàng trăm suất.