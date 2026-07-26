Đài Loan quảng bá du lịch qua trải nghiệm văn hóa cùng Isaac

Ca sĩ Isaac - Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam đồng hành cùng Cục Du lịch Đài Loan trong sự kiện "1 ngày khám phá Đài Loan cùng Isaac" diễn ra tại Parc Mall (TP.HCM).

Tổ chức tại không gian Joy Hall, chương trình tái hiện nhiều nét văn hóa đặc trưng của Đài Loan thông qua chuỗi hoạt động tương tác, trải nghiệm. Khách tham quan được tự tay pha chế trà sữa trân châu, xin quẻ may mắn, check-in tại không gian lấy cảm hứng từ phố cổ Jiufen (Cửu Phần), tham gia trò chơi "Lật ô kiến thức", làm đèn lồng linh vật OhBear cùng nhiều hoạt động khám phá văn hóa đặc sắc khác.

Thời tiết ở Tp.HCM ngày cuối tuần không thuận lợi vì mưa tơ, song ca sĩ Isaac - Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam vẫn xuất hiện chỉn chu và đúng giờ để giao lưu cùng khán giả ẢNH: LỆ THỦY

Điểm nhấn của sự kiện diễn ra lúc 18 giờ, khi ca sĩ Isaac xuất hiện giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đồng hành cùng Cục Du lịch Đài Loan với vai trò Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam.

Nam ca sĩ cũng trực tiếp pha chế trà sữa theo phong cách "Shake Shake" - thức uống được xem là một trong những biểu tượng của văn hóa ẩm thực Đài Loan - đồng thời tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tương tác cùng khán giả.

Người dân tham khảo về các trò chơi của chương trình ẢNH: LỆ THỦY

Bên cạnh việc khám phá văn hóa Đài Loan, người tham gia còn có cơ hội đăng ký bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn như vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Đài Bắc, máy ảnh lấy liền Fujifilm Instax, bình pha trà di động, túi du lịch gấp gọn, mặt nạ dưỡng da cùng nhiều quà tặng khác.

Đông đảo khán giả, đặc biệt các bạn trẻ vui thích với chương trình " cùng chế biến trà sữa Đài Loan" của nam ca sĩ Isaac ẢNH: LỆ THỦY

Theo ban tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa được kỳ vọng sẽ giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đến gần hơn với vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống của Đài Loan. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy kết nối du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan trong thời gian tới.

Isaac giao lưu cùng khán giả, chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ và giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch Đài Loan qua những câu chuyện gần gũi ẢNH: LỆ THỦY

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo trải nghiệm và cảm xúc, nhiều quốc gia đã xem nghệ sĩ như những "đại sứ mềm" trong kết nối văn hóa với công chúng. Thay vì chỉ xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông, họ trực tiếp trải nghiệm đời sống địa phương, giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, di sản và những giá trị bản sắc thông qua các câu chuyện cá nhân. Cách tiếp cận này không chỉ giúp hình ảnh điểm đến trở nên gần gũi, chân thực hơn mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần khơi gợi nhu cầu khám phá của du khách.

Trên sân khấu, Isaac với các động tác thành thục đã chế biến các ly trà sữa theo phong cách Đài Loan để mời khán giả ẢNH: LỆ THỦY

Việc Cục Du lịch Đài Loan tiếp tục đồng hành cùng Isaac cũng phản ánh xu hướng quảng bá du lịch thông qua sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Thông qua những trải nghiệm và câu chuyện được chia sẻ, hình ảnh Đài Loan được giới thiệu đến công chúng Việt theo cách gần gũi hơn, góp phần khơi gợi sự quan tâm và cảm hứng khám phá điểm đến.

Không chỉ là một sự kiện giao lưu, "1 ngày khám phá Đài Loan cùng Isaac" còn cho thấy cách các điểm đến ngày càng được quảng bá bằng ngôn ngữ của văn hóa, trải nghiệm và những câu chuyện mang tính cá nhân. Khi hình ảnh một vùng đất được truyền tải qua những trải nghiệm chân thực thay vì chỉ dừng ở các thông điệp giới thiệu, khoảng cách giữa điểm đến và công chúng được thu hẹp, đồng thời mở ra thêm cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan.