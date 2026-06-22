Đài Loan tập trận sẵn sàng chiến đấu 5 ngày liền

Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 21.6 cho biết sẽ tổ chức Cuộc tập trận Sẵn sàng chiến đấu tức thì, diễn ra từ ngày 22 - 26.6. Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện hằng năm của lực lượng Đài Loan.

Theo thông báo, “Mục tiêu chính là huấn luyện các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với các hoạt động chiến đấu và môi trường chiến trường trong giai đoạn sẵn sàng triển khai”.

Cuộc tập trận cũng giúp nâng cao khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến và tối ưu hóa việc triển khai quân lực. Quá trình này được thực hiện bằng quân lực thật, trên địa hình thật, theo thời gian thực, sử dụng khí tài thật và hành động thực tế.

Hoạt động sẽ mài giũa các cơ chế chỉ huy và năng lực chiến đấu của lực lượng, với trọng tâm là cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến liên hợp, duy trì hậu cần và chuẩn bị chiến trường.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đại lục đã điều thêm một số lượng lớn máy bay quân sự hoạt động gần hòn đảo.

Theo cơ quan, có tổng cộng 21 máy bay, bao gồm máy bay tiêm kích J-16, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-500 cùng máy bay tiếp dầu trên không Y-20.

Trong số đó, 19 chiếc đã tiến vào khu vực phía tây nam Đài Loan và bay ra tây Thái Bình Dương để thực hiện các hoạt động “huấn luyện tầm xa trên vùng biển mở”. Đài Loan đã điều động lực lượng để “đáp trả một cách thích hợp”, cụm từ quen thuộc trong các thông báo phản ứng của hòn đảo.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.