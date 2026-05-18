Ông Kim Jong-un ra lệnh tăng cường năng lực tác chiến tiền tuyến

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay, ông Kim Jong-un đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp ngày 17.5 với các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn trong toàn quân. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc nâng cấp công nghệ quân sự cho các đơn vị chủ chốt, bao gồm lực lượng tiền tuyến, có vai trò quan trọng trong duy trì khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn của toàn quân ngày 17.5.2026 ẢNH: REUTERS

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các chỉ huy trong việc xây dựng lực lượng quân sự "mạnh nhất" thế giới và công bố chính sách cải cách hệ thống huấn luyện, tập trung hơn vào các bài tập thực hành phù hợp với xung đột hiện đại và tiến trình phát triển của quân đội Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng các kế hoạch hiện đại hóa cần đi kèm với việc định nghĩa lại khái niệm tác chiến, phù hợp với tốc độ nâng cấp trang thiết bị và kỹ thuật quân sự. Những khái niệm này sau đó cần được áp dụng vào huấn luyện chiến đấu ở cấp đơn vị, theo Reuters.

Ông Kim cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng trung thành về tư tưởng và duy trì cảnh giác trước "kẻ thù không đội trời chung".

Ông Kim Jong-un thị sát nơi Triều TIên sản xuất pháo tự hành có thể bắn đến Seoul

Tuyên bố trên được đưa ra sau nỗ lực của Triều Tiên nhằm củng cố vị thế tiền tuyến của mình. Đầu tháng này, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội triển khai một loại pháo tự hành mới dọc biên giới phía nam trước cuối năm nay, theo Yonhap.

Triều Tiên cũng đã tiến hành hàng loạt đợt thử nghiệm vũ khí ngày 6 - 8.4, trong khuôn khổ kế hoạch thường kỳ nhằm nâng cấp và phát triển các hệ thống khí tài.