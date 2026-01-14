Đài Loan truy nã CEO công ty smartphone OnePlus ở Trung Quốc

Hai người đàn ông Đài Loan nói trên và ông Pete Lau (có thông tin khác là Pete Liu) bị cáo buộc vi phạm một quy định điều chỉnh quan hệ giữa người dân vùng lãnh thổ Đài Loan và đại lục bằng cách lôi kéo 70 kỹ sư từ Đài Loan, theo tờ Taipei Times hôm nay 14.1.

Ông Pete Lau Ảnh: Chụp màn hình The Indian Express/OnePlus

Giới công viên thông báo ông Lau (Lưu) bị cáo buộc đã đến Đài Loan vào cuối năm 2014 và gặp một người đàn ông Đài Loan họ Lin (Lâm) để thảo luận về việc thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển phần mềm di động tại Đài Loan.

Giới công tố lập luận rằng không có sự chấp thuận của chính quyền Đài Loan, ông Lin, theo chỉ đạo của ông Lau, đã tuyển dụng hơn 70 kỹ sư phần mềm ở Đài Loan để phát triển phần mềm điện thoại di động, cũng như tiến hành thử nghiệm cho OnePlus.

Theo các công tố viên, vào tháng 3.2014, hai ông Lau, Lin và một người phụ nữ họ Cheng (Trịnh) đã thành lập Công ty Hong Kong OnePlus tại Hồng Kông. Họ thành lập chi nhánh Hong Kong OnePlus tại Đài Loan vào năm sau đó, do bà Cheng đảm nhiệm. Đến tháng 5.2019, công ty này được đổi tên thành Hong Kong Soundna Consulting.

Từ tháng 8.2015 đến tháng 1.2021, OnePlus đã chuyển khoảng 72,93 triệu USD (hơn 1.916 tỉ đồng) thông qua một số công ty Hồng Kông cho chi nhánh của OnePlus tại Đài Loan, gọi đó là "doanh thu từ nghiên cứu và phát triển theo hợp đồng, và việc bán các sản phẩm, tài sản nghiên cứu và phát triển", theo các công tố viên.

Tuy nhiên, giới công tố nói rằng số tiền đó được sử dụng để tuyển dụng nhân viên tại Đài Loan, trả lương và mua thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình bị thẩm vấn, bà Cheng khẳng định bà chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa của chi nhánh công ty tại Đài Loan và chịu trách nhiệm duy nhất về việc lập kế hoạch thuế, không hề biết gì về hoạt động của công ty và không nhận lương, theo các công tố viên.

Ông Lin thì khai rằng ông được ông Lau giao nhiệm vụ làm giám sát nghiên cứu và phát triển, tiến hành phỏng vấn và lãnh đạo nhóm nhân viên tại Đài Loan. Ông còn khai rằng chi nhánh của OnePlus tại Đài Loan không xây dựng mạng lưới khách hàng riêng và tất cả các hướng hoạt động đều do ông Lau quyết định.