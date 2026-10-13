Đại lý đòi vàng, Bảo Tín Minh Châu nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay 13.10, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, doanh nghiệp đã có thông báo gửi khách hàng, đại lý làm rõ vụ việc.

Theo đó, ngày 25.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cũng trong ngày 25.3, loạt cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột đóng cửa và mở cửa trở lại phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ ngày 26.3.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông báo gửi khách hàng, đại lý về việc hoàn trả tài sản

ẢNH: ĐAN THANH

Trong số hàng hóa, nguyên liệu bị thu giữ có tài sản của Bảo Tín Minh Châu và tài sản của các đại lý. Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nêu trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Bảo Tín Minh Châu chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án, thời điểm hoàn trả số tài sản này. Việc hoàn trả tài sản hiện vẫn cần chờ kết quả xử lý và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định không né trách nhiệm, luôn thiện chí phối hợp với đối tác cũng như cơ quan chức năng để xử lý vụ việc trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, quy định pháp luật nhằm thúc đẩy việc xem xét, giải quyết, hoàn trả tài sản sớm nhất có thể.

Ngay khi có thông tin chính thức liên quan đến phương án xử lý, hoàn trả tài sản, doanh nghiệp sẽ thông tin đến các khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

Liên quan tới vụ việc, ngày 6.4, PC03 Công an Hà Nội thông tin đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Châu, cùng tội danh, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố những người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.